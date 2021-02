Herner EV: Heimspiel gegen die Rostock Piranhas fällt aus

Der Herner EV pausiert kurzfristig an diesem Mittwoch: Christoph Ziolkowski (li.) und seine Teamkollegen spielen frühestens am Freitag wieder um Punkte, das Heimspiel gegen Rostock wurde abgesagt.

Herne. Das Spiel des Herner EV gegen die Rostock Piranhas an diesem Mittwoch ist abgesagt worden. Ob Freitag gespielt wird, ist noch offen.

An diesem Mittwoch sollte der Herner EV gegen die Rostock Piranhas spielen, doch die Begegnung in der Hannibal-Arena sei vorsichtshalber abgesagt worden, wie der HEV via Facebook mitteilte.

Denn beim vorherigen Gegner der Rostocker, den Hammer Eisbären, habe es einen positiven Coronatest gegeben. Die Rostocker Mannschaft saß demnach bereits im Bus Richtung Herne, machte aber kehrt und die Piranhas werden sich zunächst PCR-Tests unterziehen.

Sollten diese negativ sein, ist der HEV am Freitag zum Auswärtsspiel in Rostock zu Gast.

