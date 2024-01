Herner EV: Goalie Maurer nach Debüt schon wieder weg

Herne Jürgen Schubert bezieht in einer Videobotschaft Stellung zu den HEV-Plänen, Gerüchten um Liga-Wechsel und Energiekosten.

Der Herner EV eröffnet das Wochenende am Freitag um 20 Uhr am Gysenberg mit dem kleinen Derby gegen die Duisburger Füchse. Am Sonntag um 16 Uhr steht die Partie bei den Black Dragons Erfurt auf dem Programm.

Seit dem 17. Dezember warten die Miners nun schon auf einen Heimsieg, nachdem die letzten fünf Partien in der Hannibal-Arena allesamt verlorengingen. Drei Auswärtssiege in diesem Zeitraum haben die Ausgangslage nicht verbessert, bei elf Punkten Rückstand auf Platz sechs dürfte der direkte Zug Richtung Playoffs abgefahren sein.

Herner EV: Maurer wird wohl bei in Kassel gebraucht

In den letzten zehn Hauptrundenspielen geht es für das Team von Trainer Tobias Stolikowski wohl nur noch darum, in der Tabelle noch einen oder zwei Plätze zu klettern, um sich zumindest das erste Heimrecht in den Pre-Playoffs zu sichern. Leistungen wie die am letzten Sonntag gegen den Spitzenreiter Hannover Scorpions wurden im Saisonverlauf zu selten abgerufen, um dauerhaft im Konzert der Großen der Oberliga Nord mitspielen zu können.

Großen Anteil am Punktgewinn gegen die Wedemarker hatte Torwart Philipp Maurer. „Wir müssen uns bei Kassel bedanken, dass sie ihn uns geschickt haben“, erklärte Tobias Stolikowski nach dem Debüt des Förderlizenzspielers am Gysenberg. Weitere Einsätze des 23-Jährigen im grün-weiß-roten Trikot sind allerdings unwahrscheinlich, nachdem sich Kassels Toptorwart Brandon Maxwell am letzten Sonntag verletzte und für vier bis sechs Wochen ausfällt. Außer Maurer steht dem Tabellenführer der DEL2 mit Kristian Hufsky nur noch ein weiterer Goalie zur Verfügung.

Weitere Berichte zum Herner EV:

Im ersten Heimspiel gegen die Füchse setzten sich die Miners im Oktober mit 5:3 durch. An der Wedau verlor der HEV den ersten Vergleich mit 4:5 nach Verlängerung, gewann aber den zweiten mit 7:4. Das Team von Trainer Christoph Schubert hofft insgeheim noch auf Platz zehn, müsste dafür aber neun Punkte auf die Rostock Piranhas aufholen.

Das Überraschungsteam aus Erfurt kämpft dagegen als Tabellenvierter um das erste Heimrecht in den Playoffs und gewann das erste Duell mit dem HEV mit 3:2. Ebenso knapp ging es in Herne zu. Nach einem 1:0 im ersten Heimspiel unterlagen die Miners bei der Neuauflage mit 2:3 nach Verlängerung.

Ob die verletzten Stephané Döring und TJ Spezia wieder einsatzfähig sind, entscheidet sich erst am Spieltag. Mögliche weitere Ausfälle haben die Miners bislang nicht gemeldet.

In einer Videobotschaft stellte Jürgen Schubert unter der Woche klar, dass es der Anspruch des Herner EV sei, auch in der nächsten Saison in der Oberliga an den Start zu gehen. Spekulationen über einen Wechsel in die BeNe League oder in die Regionalliga erteilte der HEV-Geschäftsführer erneut eine Absage. Mit Zuschauerschnitt (aktuell 1129) und Sponsoreneinnahmen liege man im Rahmen. Ein erheblicher Kostenfaktor bleibe die Energiebeschaffung, die der HEV als Großkunde mittlerweile direkt am Spotmarkt vornimmt.

Die zweite Mannschaft des Herner EV wird die Landesliga-Hauptrunde nach der 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)-Niederlage beim ESC Rheine als Tabellenletzter beenden. Auch ein Sieg im letzten Punktspiel beim Vorletzten Neusser EV 1b (So. 20 Uhr) würde daran nichts mehr ändern. Für die mit nur neun Feldspielern angetreten Gäste war am letzten Sonntag nur Luca Schöpf erfolgreich.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne & Wanne-Eickel!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel