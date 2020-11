Herne. Der Herner EV bestreitet am Sonntag sein erstes Punktspiel 20/21, der DEB gibt Grünes Licht. Zum Test gegen Essen gibt es noch viele Fotos.

Es war am Tag vor dem ersten Spiel der Vorbereitung bei den Tilburg Trappers, als Danny Albrecht sagte: Er sei froh, wenn endlich wieder der erste Puck aufs Eis geschmissen wird. Für Sonntag, 8. November, kann sich der Trainer des Herner EV auf einen ähnlichen Moment freuen.

Mit dem ersten Bully zum Testspiel in den Niederlanden endete am 9. Oktober eine seit März wegen Corona andauernde Wettkampfpause.

Herner EV: Saisonbeginn wie geplant am Wochenende

Am kommenden Sonntag (18.30 Uhr, Hannibal-Arena) nun ist dann für den Herner EV auch die punktspielfreie Zeit vorbei. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat an diesem Montag signalisiert: Die Saison in der Eishockey-Oberliga beginnt wie geplant am kommenden Novemberwochenende.

Der DEB teilte am Montag mit: „Auf Grundlage der aktuellen Bundes-Beschlüsse zu den Corona-Schutzverordnungen der Länder gehen die höchsten Spielklassen unter dem Dach des Deutschen Eishockey-Bundes am 6. November an den Start.“

Die Oberliga-Staffeln Nord und Süd seien als Profiligen zu betrachten und könnten den Regelungen entsprechend ihren Trainings- und Spielbetrieb auch jetzt fortsetzen.

Spiele werden ohne Zuschauer ausgetragen

Aufgrund der Verordnungen für den November sind bei den Spielen in diesem Monat allerdings keine Zuschauer zugelassen.

Der Spielbetrieb der DEB-Nachwuchsligen wird hingegen ebenso wie jener der Frauen-Bundesliga aussetzen, als Termin für den Wiedereinstieg ist der 5./6. Dezember vorgesehen.

DEB Präsident Marc Hindelang erklärt: „Es wird eine Saison, die man nicht mit normalen Maßstäben messen kann und in der uns die Pandemie vor immer neue Herausforderungen stellen wird. Wir sind immer darauf gefasst, den Modus in Abstimmung mit den Vereinen anzupassen. Aber wir möchten die Vereine auch ausdrücklich loben für ihre Arbeit an den Hygienekonzepten und ihren Einsatz, denn auch hierin liegt begründet, dass wir grünes Licht für den Auftakt haben.“

Am Freitag ist der Herner EV noch spielfrei

Der erste Spieltag steht am Freitag, 6. November an, da sind die Herner nach Plan noch spielfrei.

Zwei Tage später dann empfängt das Team um Trainer Danny Albrecht die EXA Icefighters Leipzig.

Die Stimmung bei den Grün-Weiß-Roten fasst HEV-Sprecher Matthias Schübel so zusammen: „Wir sind froh, dass wir wieder spielen können. Auch wenn es schade ist, dass keine Zuschauer dabei sein können.“

Die Spiele des Herner EV sind aber zu sehen, im Livestream via SpradeTV, nach gelungener Premiere im Netz am Sonntag beim 5:2-Sieg der Herner gegen die Moskitos Essen.

HEV pausiert zum Wochenbeginn mit dem Training

Die Eishockey-Oberligisten haben vor allem auch deshalb auf ein Signal vom DEB aus München gewartet, um zu wissen, ob sie an diesem Montag auch zum Training aufs Eis dürfen.

Den Hernern stellte sich diese Frage nicht – zu Wochenbeginn war kein Training angesetzt, weil der HEV an diesem Freitag noch spielfrei ist.

Nun haben sie Gewissheit, dass sie sich in dieser Woche auf das erste Meisterschaftsspiel vorbereiten können.

Neuer Tor-Jingle: „Supa Richie“ fliegt zweimal

An ein neues Lied wird man sich in der nächsten Saison bei den Heimspielen des Herner EV, ob bei Übertragungen oder in der Hannibal-Arena, gewöhnen müssen: „Supa Richie“, ein Hit von Ende der 1990er-Jahre, ist der Tor-Jingle für Richard Mueller, den Neuzugang des Herner EV.

Mueller war dreimal Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin und Meister der DEL2 mit den Löwen Frankfurt.

Am Sonntag, beim 5:2 über die Moskitos, ließ der 38-Jährige „Supa Richie“ gleich zweimal fliegen. Mueller, erst in der vorigen Woche vorgestellt, traf zum 1:1 und zum 2:2 für die Gastgeber. Seine ersten Treffer für den Herner EV.

