Herner EV geht ohne Verschnaufpause ins Eishockey-Jahr 2021

Richie Mueller wurde beim Herner EV zuletzt schmerzlich vermisst - am Neujahrstag soll er wieder in Grün-Weiß-Rot in der Eishockey-Oberliga auf dem Eis stehen.

Herne An Neujahr und am Sonntag ist der HEV gefordert. Die Oberliga im Jahr 2021 blickt auf einen eigenwilligen und komplizierten Spielplan.

Fliegender Wechsel ins neue Jahr: Nach dem letzten Heimauftritt 2020 am Mittwoch gegen Herford geht es bereits am 1. Januar für den Herner EV mit dem Gastspiel bei der EG Diez-Limburg weiter (Beginn 20 Uhr). Am Sonntag kommt es dann zum vierten Saisonduell mit den Saale Bulls Halle (18.30 Uhr, Hannibal-Arena).

Am Neujahrstag tritt der HEV damit zum vierten Mal in Folge gegen einen Liganeuling an. Von Hamm wurde er nicht sonderlich gefordert, wohl aber von den Ice Dragons aus Herford. Die gaben bei ihrem stürmischen Auftritt am Mittwoch 42 Schüsse auf das Herner Tor ab – zu viel für eine Gastmannschaft am Gysenberg, wenn die nicht gerade Tilburg oder Hannover heißt.

Herner EV: Björn Linda kriegt ein Lob, die Teamkollegen aber auch

Vor allem der herausragenden Leistung von Björn Linda hatten es die Grün-Weiß-Roten zu verdanken, dass sie nach einem 2:4-Rückstand überhaupt noch einmal die Chance zur Aufholjagd bekamen. Allein an seinem Torwart wollte HEV-Trainer Danny Albrecht den letzten Sieg des Jahres aber nicht festmachen: „Ich kann meinem kleinen Kader nur ein großes Lob aussprechen. Die Jungs haben sehr hart für diesen Erfolg gearbeitet.“

Vorne reichten 14 Herner Feldspielern dann 21 Abschlüsse zum 7:4-Endstand, der den Spielverlauf nicht widerspiegelte. Eine ähnliche Effizienz zeigte zuletzt auch der nächste Herner Gegner. Trotz einer Schussbilanz von 16:63 und einem 0:3-Rückstand trotzten die Rockets am Montag dem Tabellenführer Hannover Scorpions noch einen Zähler ab und feierten zwei Tage später in Erfurt einen 3:2-Sieg.

Herne hat mit den Rockets schlechte Erfahrungen gemacht

Wie man aus wenig viel macht, hatte die EG Diez-Limburg bereits bei ihrem 5:2-Sieg am Gysenberg demonstriert, als der HEV dem vermeintlichen Außenseiter ins offene Messer gelaufen war. Auch beim späten 6:3-Erfolg im zweiten Heimspiel gegen den konterstarken Aufsteiger hatte sich das Albrecht-Team das Leben lange Zeit selber schwer gemacht.

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Zwanzig Minuten vor Spielbeginn zwischen dem Herner EV und dem Herforder EV wird in Herne das Eis vorbereitet. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Die Sitzplätze bleiben hingegen leer, daran hat sich kaum einer gewöhnt, den man heute in der Hannibal-Arena fragt. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Aber so kann zumindest etwas gespart werden: Eis zum Sonderpreis! Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Kurz vor Acht, das Eis ist perfekt glatt, und... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford ...die Dramatik kommt ins Spiel: Der Herner Torwart Björn Linda betritt wie alle Spieler in fast völliger Dunkelheit die Halle. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Konzentration: Die Herner Spieler, im Vordergrund Denis Fohminych, machen sich für das Spiel bereit,... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford ...das wieder ins Netz übertragen wird. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Es hat noch kaum richtig angefangen, da gelingt dem Herforder EV das erste Tor und sie feiern, als wäre das bereits der Sieg. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford ...aber die Herner drehen jetzt erst richtig auf, hier Nico Kolb im Kampf um den Puck, der sich zwischen den Beinen des gegnerischen Spielers befindet. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Hier fliegt das begehrte Stück im Duell zwischen Noah Bruns aus Herne und einem gegnerischen Spieler... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford ...und hier fliegt gleich der Schläger von Marcus Marsall. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Auch die Herforder Spieler geben Gas, hier Nico Schnell am Puck. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Der Trainer des Herforder EV, Jeffrey Job, verfolgt das Spiel relativ gelassen... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford ...im Gegensatz zu Danny Albrecht, Trainer des Herner EV. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Wie hier gut zu sehen, wollen beide Teams unbedingt gewinnen, links aus Herne Manuel Malzer, in der Mitte Kollege Christoph Ziolkowski und rechts ein Herforder Spieler. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford René Behrens aus Herne am Puck gegen Christophe Lalonde. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Super in Form und hier am Puck: Michel Ackers aus Herne, unterstützt von Kollege Manuel Malzer. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Maximilian Herz aus Herne am Puck. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Kurz darauf steht der Herforder Lukas Gärtner über Maximilian Herz... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Nicht lange darauf passiert diese Situation zwischen Denis Fominych aus Herne, links, und Daniel Bartuli aus Herford - man könnte es Vorspiel nennen... Foto: Alexa Kuszlik

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford ...wenn man bereit ist, dies hier Nachspiel zu nennen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford Alles in allem setzt sich der Herner EV souverän durch... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford ...auch wenn die Zuschauer nur per Stream das Spiel verfolgen, anstatt sie in der Arena anzufeuern... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner EV siegt 7:4 gegen Herford ...die Herner feiern ihren 7:4 Sieg und wohl auch, dass nach Verletzungen und Niederlagen ihr Befreiungsschlag gegen die Eisbären Hamm keine Eintagsfliege war. Der Herner EV ist zurück! Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Beim HEV hofft man am Freitag auf die Rückkehr von Richie Mueller, dessen Spielübersicht am Mittwoch schmerzlich vermisst wurde. Auch Thomas Ziolkowski wäre nach seinem Muskelfaserriss wieder höchst willkommen in der Herner Verteidigung, die zuletzt auch ohne René Behrens auskommen musste – der Abwehrspieler wurde als Center im dritten Sturm benötigt.

Verletzungssorgen halten an, Thielsch-Vertrag ist aufgelöst

Nils Liesegang, Valentin Pfeifer und Dominik Piskor fallen auch in Diez-Limburg aus. Zudem wird es keine Rückkehr von Dennis Thielsch geben. Nach der Freistellung vom Spiel- und Trainingsbetrieb vor zwei Wochen wurde der Vertrag mit dem 34-jährigen Angreifer zum Jahresende aufgelöst.

Am Sonntag trifft der HEV bereits zum vierten und letzten Mal in der Hauptrunde auf die Saale Bulls Halle – gegen Erfurt und Rostock haben die Grün-Weiß-Roten dagegen noch gar nicht gespielt.

Aus den beiden Auftritten in Sachsen-Anhalt holten die Gysenberger fünf Punkte, mussten sich aber im ersten Heimspiel gegen das Team von Trainer Ryan Foster mit einem Zähler begnügen. Zuletzt überraschten die Saale Bulls mit einem 2:1 gegen Tilburg und nahmen zum Jahresende auch bei den Scorpions einen Punkt mit.

Corona & DEB-Planung sorgen für eine anspruchsvolle Terminierung 2021

Durch das 7:4 gegen Herford kletterte der HEV auf Platz drei – allerdings in einer Tabelle mit reichlich begrenzter Aussagekraft. Dabei ist die Schieflage nicht allein auf diverse Quarantänefälle zurückzuführen, sondern hat auch mit der eigenwilligen Termingestaltung durch den Deutschen Eishockey-Bund zu tun (siehe oben). So hat Diez-Limburg am nächsten Sonntag bereits zum vierten Mal spielfrei, die Scorpions und Erfurt dagegen noch gar nicht.

Für acht Corona-bedingt ausgefallene Spiele wurde noch kein neuer Termin gefunden. Vor allem Erfurt, Hamm und Leipzig haben ein strammes Nachholprogramm vor sich – und die meisten Wochen-Spieltage kommen erst noch.

