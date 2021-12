HEV-Heimspiel gegen Hannover: diese Regeln gelten für Fans

Herne. Der Herner EV empfängt im neuen Jahr die Hannover Indians zu einer richtungsweisenden Begegnung für 2022. Es gelten dann neuen Corona-Regelungen.

Auch zum Jahreswechsel gibt es beim Eishockey keinen Stillstand. Nach dem kompletten Spieltag am Donnerstag geht es schon am Sonntag mit der nächsten Runde ins neue Jahr.

Der Herner EV eröffnet das Jahr 2022 am heimischen Gysenberg mit einer richtungsweisenden Begegnung. Zu Gast beim Tabellensiebten sind um 18.30 Uhr die Hannover Indians, der einzige Club auf den direkten Playoff-Rängen, der für die Miners derzeit in Schlagdistanz liegt.

Saisonbilanz spricht für die Miners

Fünf Punkte rangierten die Niedersachsen vor den Donnerstagsspielen vor dem HEV, der allerdings zwei Partien weniger ausgetragen hat. Leipzig mit zehn und Hamburg mit acht Punkten und jeweils drei Spielen mehr haben sich schon etwas abgesetzt.

Die bisherige Saisonbilanz gegen die Indians spricht für die Miners. Beim Heimauftakt gingen die Gastgeber als verdienter 5:2-Sieger vom Eis, in Hannover gab es mit einem 5:4 nach Verlängerung den ersten Herner Erfolg am Pferdeturm seit mehr als fünf Jahren.

Keine Geisterspiele, aber nur 650 Zuschauer erlaubt

Die Fans am Gysenberg müssen sich ab Sonntag auf Neuerungen einstellen. Zwar gibt es für den Eishockeysport in NRW nicht die befürchteten Geisterspiele, doch bis auf weiteres sind bei Veranstaltungen in der Hannibal-Arena nur noch 750 Anwesende erlaubt – Sportler, Offizielle und Mitarbeiter inbegriffen.

Nach Angaben des Vereins werden somit etwa 650 zahlende Zuschauer die Partie zum Jahresauftakt und auch das Derby gegen die Moskitos Essen am darauffolgenden Sonntag vor Ort miterleben dürfen.

Restkarten an der Abendkasse

Allerdings: Stehplätze sind nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung NRW nicht mehr zugelassen. Daher bietet der HEV Inhabern von Stehplatzkarten ein kostenloses Update an – wahlweise mit einem zugewiesenen Sitzplatz oder einem Sitzkissen auf der WBS-Stehtribüne. Nachdem der Verein den Online-Ticketverkauf ausgesetzt hat, sind Restkarten vorerst nur noch an der Abendkasse erhältlich. Alle Dauerkarten behalten ihre Gültigkeit.

Anders als etwa in Fitness-Studios oder Wellnessbereichen von Hotels gelten für den Zutritt zur Hannibal-Arena weiterhin die bekannten 2G-Regeln (geimpft oder genesen). Ein zusätzlicher Test ist für diese Personen nicht erforderlich. Schulkinder müssen jedoch während der Ferien einen negativen Corona-Test vorweisen, nur außerhalb der Ferien gelten sie bei Vorlage eines Schulausweises als getestet. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auch am Platz bleibt bestehen.

