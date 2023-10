Herner EV: Füchse Duisburg kommen zum kleinen Derby

Herne. Eishockey-Oberligist Herner EV hat in Herford den ersten Auswärtssieg eingefahren. Die nächste Aufgabe in der Fremde hat es aber in sich.

Nach zwei Auswärtsspielen geht es an diesem Freitag auch in der Hannibal-Arena wieder um Oberligapunkte. Um 20 Uhr kommt der EV Duisburg zum kleinen Revierderby, Sonntag tritt der Herner EV dann um 18.30 Uhr beim amtierenden Nordmeister Hannover Scorpions an.

Nach fünf Niederlagen in den ersten sechs Spielen sorgten die Füchse zuletzt für den Befreiungsschlag. Erst wurden die favorisierten Scorpions mit 6:4 niedergekämpft, dann folgte ein 3:2-Erfolg beim Tabellenletzten Icefighters Leipzig.

Miners warten noch auf ein Sechs-Punkte-Wochenende

Also ein Sechs-Punkte-Wochenende, auf das die Miners in dieser Saison noch warten. Personell kann Trainer Tobias Stolikowski wieder aus dem Vollen schöpfen, nachdem sich Lion Stange und Tim Lucca Krüger wieder spielfähig gemeldet haben. Auch Erik Keresztury kehrt nach seiner Vier-Spiele-Sperre ins Team zurück. Torwart Finn Becker steht nach seinem DEL-Einsatz für Iserlohn ebenfalls wieder zur Verfügung.

Neu im Kader sind die Iserlohner Förderlizenzspieler Benedikt Bürgelt und Jegors Kalnins. Letzterer hatte bereits in der letzten Saison unter dem Namen Fleisers einige Einsätze bei den Gysenbergern, hatte da aber noch keinen deutschen Pass. Leon Kotke räumt am Freitag seinen Platz im Herner Sturm, Lukas Jung spielt am Wochenende für die Young Roosters in der DNL.

Die Füchse verloren im Sommer außer ihrem skandinavischen Sturmtrio weitere Akteure und hatten wie der HEV einen großen Umbruch zu stemmen. „Wir müssen hellwach sein, werden aber auch den Schwung aus der Partie in Herford mitnehmen. Wir spielen zuhause und wollen von Anfang an Gas geben“, blickt Tobias Stolikowski nach dem ersten Auswärtssieg der Saison voraus.

Zu dem trugen vor allem die Kontingentspieler bei. Erfolgreichster Herner Scorer war beim 10:4 Juuso Rajala mit fünf Punkten – einer mehr als in allen sieben vorangegangenen Spielen zusammen. Jan Dalecký kletterte mit nunmehr sechs Toren und vier Vorlagen auf Platz 20 der Scorerliste, in der sich Nils Liesegang auf Platz zwei verbesserte.

Die Scorpions werden auch in dieser Spielzeit ganz weit vorne erwartet, sind bisher aber längst nicht so dominant aufgetreten wie im letzten Jahr. Trainer Kevin Gaudet sah in den ersten acht Spielen bereits drei Niederlagen, was an der Schwere der Aufgabe wenig ändert. „Die Scorpions sind auf dem Papier natürlich die beste Mannschaft der Liga. Das wird eine ganz harte Angelegenheit“, sagt Tobias Stolikowski über den Sonntagsgegner, der im letzten Jahr beide Heimspiele gegen den HEV verlor.

Die zweite Mannschaft des Herner EV musste zum Saisonauftakt zwei klare Niederlagen hinnehmen. Die in die Landesliga nachgerückte Miners-Reserve war beim 0:11 (0:4, 0:5, 0:2) bei der Grefrather EG ebenso chancenlos wie tags darauf in Bergkamen. Bei den Grizzlys unterlag das Team von Trainer Krystian Sikorski mit 1:7 (0:3, 1:3, 0:1), Jaro Drongowski erzielte beim Stand von 0:5 den Ehrentreffer. An diesem Sonntag empfängt die 1b des HEV um 17.15 Uhr die Zweitvertretung des Neusser EV.

