Herner EV erstmals wieder mit vier Blöcken

Christopher Ziolkowski (l.) under der Herner EV treffen am Wochenende erneut auf den Krefelder EV.

Herne. Corona verhindert das doppelte Aufeinandertreffen des Herner EV mit Erfurt. Zwei andere Gegner warten - der Kader ist komplett gefüllt.

Nachdem das geplante Doppelprogramm gegen die Black Dragons Erfurt wegen des erneuten Corona-Ausbruchs bei den Thüringern nicht zustande kommt, waren neue Gegner für den Herner EV schnell gefunden. Wirklich neu sind sie aber nicht – die anstehenden Duelle gab es bereits an den beiden letzten Wochenenden.

So wird das Gastspiel in Diez-Limburg an diesem Freitag (Beginn 20 Uhr) zum Remake des Jahresauftakts, bei dem sich der HEV mit 6:5 durchgesetzt hatte. Mittlerweile hat der Liganeuling allerdings ein etwas anderes Gesicht im Offensivbereich. Nachdem RJ Reed die Rheinland-Pfälzer nach dem Spiel gegen Herne verlassen hat, wurde mit dem Kanadier Kyle Brothers ein neuer Kontingentspieler verpflichtet. Außerdem soll der Ex-Essener Dominik Patocka für mehr Durchschlagskraft im Angriff sorgen. Aktueller Topscorer der Rockets ist der zweite Import-Spieler Thomas Matheson mit 25 Punkten.

Herner EV steht erstmals der gesamte Kader zur Verfügung

Auch für Danny Albrecht gibt es an diesem Wochenende eine Premiere. Erstmals in dieser Saison steht dem HEV-Trainer der komplette Kader zur Verfügung, nachdem Nils Liesegang, Valentin Pfeifer, Jonas Neffin und auch Dominik Piskor ihre Verletzungen auskuriert haben. Außerdem wird der junge Verteidiger Aaron Krebietke sein Debüt in Grün-Weiß-Rot feiern.

„Die wiedergenesenen Spieler brauchen natürlich noch ihre Zeit, aber die bekommen sie von uns. Da sollten wir nicht zu viel erwarten. Es ist aber schön, dass wir endlich vier Reihen zur Verfügung haben“, so der HEV-Coach. Auch Denis Fominych steht nach seiner Spieldauerdisziplinarstrafe vom letzten Freitag wieder im Aufgebot.

Krefeld Pinguine spielen zeitgleich gegen die Eisbären Berlin

Das Duell des HEV gegen die Krefelder U23 gab es erst am letzten Sonntag. Für den 3:1-Heimsieg bedurfte es schon einer konzentrierten Leistung der Grün-Weiß-Roten, die diesmal bereits um 17 Uhr in der Hannibal-Arena auf den Nachwuchs der Seidenstädter treffen. Bei den Gästen ist erneute Verstärkung von oben wie etwa Philipp Kuhnekath und Alexander Blank an diesem Sonntag eher unwahrscheinlich, da das DEL-Team der Pinguine zeitgleich gegen die Eisbären Berlin antritt.

Eine leichtere Aufgabe erwartet Danny Albrecht deswegen aber nicht: „Wir müssen mit der gleichen Einstellung ans Werk gehen wie in der letzten Woche.“ Am Mittwoch setzte sich das Team von Trainer Elmar Schmitz beim Herforder EV mit 3:2 durch und stockte sein Punktekonto auf respektable 24 Zähler auf.

Der HEV liegt mit 16 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hannover Scorpions derzeit auf Platz zwei, doch dieser Tabellenstand hat nur bedingte Aussagekraft. Die nachfolgenden Mannschaften haben allesamt weniger Spiele als die Gysenberger bestritten, zudem konnten die Tilburg Trappers nur ein Viertel ihrer 20 Partien auf eigenem Eis bestreiten.

