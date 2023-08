Herner EV eröffnet die Saison mit Heimspiel gegen Hamm

Ab dem ersten Spiel am 21. September feiern die Miners-Fans den Herner EV wieder in der Gysenberghalle an.

Herne . Der DEB hat am Donnerstag den Spielplan der Oberliga veröffentlicht. Eine Neuerung ist der Videobeweis.

Der Herner EV und die Hammer Eisbären bestreiten am 21. September das offizielle Saisoneröffnungsspiel der Oberliga Nord. Am Donnerstag gab der Deutsche Eishockey-Bund die neuen Terminpläne der dritthöchsten deutschen Spielklasse bekannt. Ihr erstes Auswärtsspiel der neuen Saison bestreiten die Miners drei Tage später bei den Rostock Piranhas.

Nach dem Ausscheiden von Hamburg, Diez-Limburg und Krefeld konnte im Norden außer zwischen Weihnachten und Silvester auf Spiele unter der Woche komplett verzichtet werden. Davon betroffen bleibt die Oberliga Süd, die nach der nachträglichen Zulassung der Bayreuth Tigers und des EV Füssen acht zusätzliche Spieltage im Rahmenterminplan unterbringen musste.

Videobeweis wird eingeführt

Terminkapriolen wie im Vorjahr, als manche Vereine bis zu fünf Heim- oder Auswärtsspiele in Folge hatten oder der HEV an den ersten 18 Spieltagen nur fünfmal zuhause antreten durfte, blieben diesmal aus. Stattdessen spielt jedes Team im Norden an jedem Wochenende einmal in eigener und einmal in fremder Halle – wie es in vielen Eishockeyligen seit langem eine Selbstverständlichkeit ist.

Nach der Hauptrunde folgen in beiden Staffeln die Pre-Playoffs der Teams auf den Plätzen sieben bis zehn. Das Achtelfinale mit der Verzahnung mit dem Süden im Modus Best-of-Five beginnt dann am 3. März. Neu in der kommenden Saison: Alle weiteren Playoff-Runden werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt. Playdowns und sportliche Absteiger gibt es nicht.

Eine weitere Neuerung in der Oberliga ist die Einführung des Videobeweises – sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Das ist zunächst aber nur an den Standorten Bayreuth, Heilbronn, Weiden, Erfurt, Bad Tölz, Deggendorf, Riessersee, Halle, Memmingen und bei den Hannover Scorpions der Fall.

Bis zum Ende der Hauptrunde am 25. Februar 2024 stehen für die Gysenberger folgende 42 weitere Punktspiele auf dem Programm:

29. 9.: Black Dragons Erfurt – HEV

1. 10.: HEV – Moskitos Essen

6. 10.: HEV – Saale Bulls Halle

8. 10.: Hannover Indians – HEV

13. 10.: HEV – Tilburg Trappers

15. 10.: Herforder EV – HEV

20. 10.: HEV – Füchse Duisburg

22. 10.: Hannover Scorpions – HEV

27. 10.: HEV – Icefighters Leipzig

29. 10.: Saale Bulls Halle – HEV

3. 11.: Tilburg Trappers – HEV

5. 11.: HEV – Black Dragons Erfurt

17. 11.: HEV – Icefighters Leipzig

19. 11.: Hammer Eisbären – HEV

24. 11.: Hannover Scorpions – HEV

26. 11.: HEV – Rostock Piranhas

1. 12.: HEV – Herforder EV

3. 12.: Füchse Duisburg – HEV

8. 12.: Moskitos Essen – HEV

10. 12.: HEV – Hannover Indians

15. 12.: Hammer Eisbären – HEV

17. 12.: HEV – Saale Bulls Halle

22. 12.: HEV – Tilburg Trappers

26. 12.: Füchse Duisburg – HEV

28. 12.: HEV – Hannover Scorpions

30. 12.: Rostock Piranhas – HEV

5. 1.: Icefighters Leipzig – HEV

7. 1.: HEV – Black Dragons Erfurt

12. 1.: HEV – Hannover Indians

14. 1.: Moskitos Essen – HEV

19. 1.: Herforder EV – HEV

21. 1.: HEV – Hannover Scorpions

26. 1.: HEV – Füchse Duisburg

28. 1.: Black Dragons Erfurt – HEV

2. 2.: Saale Bulls Halle – HEV

4. 2.: HEV – Hammer Eisbären

9. 2.: HEV – Rostock Piranhas

11. 2.: Icefighters Leipzig – HEV

16. 2.: HEV – Moskitos Essen

18. 2.: Hannover Indians – HEV

23. 2.: Tilburg Trappers – HEV

25. 2.: HEV – Herforder EV

