Herner EV: Die Miners kämpfen Saale Bulls Halle 6:4 nieder

Herne Der Herner EV schlägt Halle und zeigt erneut ein großes Kämpferherz. So läuft das Heimdebüt von Hernes neuem Kontingentspieler CJ Hayes.

Auch das zweite Heimspiel des Herner EV gegen die Saale Bulls Halle ging an die Gastgeber. Nach dem 4:1 im Oktober gewannen die Miners am Sonntag die Neuauflage mit 6:4 (0:1, 2:1, 4:2).

Erneut kam der HEV dank seines großen Kämpferherzens gegen ein Topteam der Liga zum Erfolg. Allerdings wurden die Gäste vor 784 Zuschauern diesem Anspruch wieder nicht gerecht, obwohl das spielerische Potenzial eigentlich eher für Halle sprach.

Zunächst konnte sich kein Team echte Vorteile herausspielen, bevor ein Herner Fehler den Gästen zur Führung verhalf. Die Scheibe wurde nicht konsequent geklärt und Halle knipste reaktionsschnell – die Herner Angriffsversuche wirkten noch etwas zaghaft und der letzte Pass kam oft nicht an.

Herner EV: Einige Unkonzentriertheiten, doch das ändert sich

„Einige Unkonzentriertheiten“, hatte auch HEV-Coach Tobias Stolikowski bei seiner Mannschaft ausgemacht, doch das änderte sich nach der ersten Pause. Die Miners traten jetzt wesentlich entschlossener auf und wurden belohnt. Maxi Braun nahm Fahrt auf und traf zum 1:1, wobei Gästetorwart Timo Herden nicht sonderlich gut aussah.

Das Momentum lag jetzt eindeutig beim HEV. Die Gysenberger erspielten sich weitere Chancen und Jan Dalecký sorgte für die Führung – Halle hatte jede Spielkontrolle verloren. Trainer Kai Schmitz zog die Auszeit, doch erst eine Überzahl brachte die Gäste zurück und zum 2:2.

„Wir hätten schon im zweiten Drittel den Sack zumachen können“, erklärte Tobias Stolikowski hinterher, doch stattdessen ging der HEV-Trainer durch ein Wechselbad der Gefühle. Die Gastgeber kamen in Überzahl aus der zweiten Pause, doch ein Scheibenverlust bescherte den Saale Bulls den Shorthander zum 2:3, doch die Miners steckten diesen Schock weg.

Herner EV: Weitere Berichte

Eine Woche zuvor waren mit Essen und den Indians zwei weitere Teams aus der oberen Tabellenhälfte niedergekämpft worden, und der HEV zeigte nach dem erneuten Rückstand eine gewaltige Trotzreaktion. Stephané Döring glich aus und 14 Sekunden später traf Ondrej Nedved zum 4:3 – wieder hatte die Führung gewechselt.

Den Gästen dämmerte zu spät, dass diesem Gegner mit spielerischen Mitteln allein nicht beizukommen war und fingen sich in Unterzahl durch Erik Kereszturys Nachschuss den fünften Gegentreffer. Die Vorentscheidung war das aber noch nicht. Noch in der gleichen Minute verkürzte Halle ebenfalls in Überzahl, doch in der Schlussoffensive präsentierten sich die Saale Bulls nicht sonderlich zwingend.

Und Hernes neuer Kontingentspieler? „CJ“ Hayes war der schnellste Akteur des Abends, zeigte viel Präsenz und hatte zweimal freistehend die Chance vor Timo Herden.

Colin Jacobs macht den Deckel drauf

Den Deckel machte dann sein Landsmann drauf. Colin Jacobs traf aus über 50 Metern ins leere Tor, und Kai Schmitz ließ anschließend mächtig Dampf ab: „Es kotzt mich an, wie einige nach vier Siegen meinten, hier wie die Weltmeister auftreten zu können. Da fehlte jede Körperlichkeit. Herne hat absolut verdient gewonnen.“

Tore: 0:1 (15:53), 1:1 (27:51) Braun (Stöhr), 2:1 (31:56) Dalecký (Spezia/Jacobs), 2:2 (37:55, 5-4), 2:3 (40:44, 4-5), 3:3 (45:22) Döring (Dalcký/Jacobs), 4:3 (45:36) Nedved (Kresztury/Korus), 5:3 (48:16, 5-4) Keresztury (Dalecký/Krüger), 5:4 (48:57, 5-4), 6:4 (57:43, 5-6) Jacobs (Ackers/Jeschke).

Strafminuten: Herne 17+5+Spieldauer (Nedved) – Halle 13+5+Spieldauer.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne & Wanne-Eickel!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel