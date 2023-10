Herner EV: Das sind die Landesliga-Gegner des 1b-Teams

Das Oberliga-Team des Herner EV spielt bereits um Punkte. An diesem Wochenende steigt auch das 1b-Team in den Spielbetrieb der Landesliga ein.

Herne. Die 1b des Herner EV tritt in der der neuen Saison eine Spielklasse höher an, als Nachrücker in die Landesliga. Das erwartet den Aufsteiger.

Am nächsten Wochenende steigt auch die 1b-Vertretung des Herner EV wieder in den Spielbetrieb ein. Als Landesligist spielt die HEV-Reserve dabei eine Klasse höher als in der vergangenen Saison.

Nach dem Ausschluss der Mannschaften anderer Landesverbände aus der Regionalliga wurden in der vierten und fünften Liga Plätze für Nachrücker frei, wodurch die zweite Mannschaft der Miners nachträglich in die Landesliga aufgestiegen ist.

Herner EV 1b: Saison beginnt mit zwei Spielen innerhalb von 14 Stunden

Dort heißen die Gegner ab dem kommenden Samstag Dinslakener Kobras, GSC Moers, Grefrather EG, Lippe Hockey Hamm 1b, ESC Rheine, ESV Grizzlys Bergkamen und Neusser EV 1b. Am ersten Wochenende der neuen Saison geht die HEV-Zweitvertretung innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal aufs Eis.

Die Termine im Überblick – 14.10.: Grefrath – HEV 1b; 15.10.: Bergkamen – HEV 1b; 22.10.: HEV 1b – Neuss 1b; 27.10.: Hamm 1b – HEV 1b; 29.10.: HEV 1b – Moers; 5.11.: Dinslaken – HEV 1b; 12.11.: HEV 1b – Hamm 1b; 18.11.: Moers – HEV 1b; 24.11.: HEV 1b – Rheine; 3.12.: HEV 1b – Bergkamen; 8.12.: HEV 1b – Dinslaken; 14.1.: HEV 1b – Grefrath; 21.1.: Rheine – HEV 1b; 28.1.: Neuss 1b – HEV 1b.

Nach der Einfachrunde spielen die acht Mannschaften in Viertel-, Halbfinale und Finale im Modus „Best-of-Three“ den Meister der Landesliga aus. Der Sieger der Playoff-Runde erwirbt gleichzeitig das Recht, in der Saison 2024/25 in die Regionalliga aufzusteigen.

Kann das Aufstiegsrecht nicht in Anspruch genommen werden, darf sich der Unterlegene der Playoff-Finalspiele für den Aufstieg in die Regionalliga NRW bewerben. Die Verlierer der Viertelfinalspiele spielen in einer eigenen Playoff-Runde im Modus „Best-of-Two“ um den NRW-Landesligapokal. Die Saison soll bis Ende März 2024 abgeschlossen sein.

