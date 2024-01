Herner EV: Das ist der neue Kontingentspieler

Herne Ein Kanadier ersetzt den zwischenzeitlich verschollenen Colin Jacobs. Er ist zum ersten Mal in Europa.

Eishockey-Oberligist Herner EV hat seine dritte Kontingentstelle neu besetzt. Der Kanadier Justin Young ersetzt ab sofort den US-Amerikaner Colin Jacobs, der die Gysenberger wenige Tage vor Weihnachten eigenmächtig verlassen hatte.

Justin Young spielte zuletzt in der dritthöchsten nordamerikanischen Liga ECHL für die Norfolk Admirals und soll am Freitag im Heimspiel gegen die Hannover Indians zu seinem ersten Einsatz im grün-weiß-roten Trikot kommen. Dabei ist der 26-Jährige in der Offensive nicht auf eine bestimmte Position festgelegt und kann als Mittel- oder Außenstürmer eingesetzt werden.

Herner EV: Vielseitiger Kanadier wird erstmal als Center eingeplant.

„Wir planen ihn aber erstmal als Center ein. Auf dieser Position haben wir definitiv Bedarf“, so HEV-Chefcoach Tobias Stolikowski. „Bei ihm stimmte das Gesamtpaket. Er ist ein Allrounder, gut auf den Schlittschuhen und spielt sehr mannschaftsdienlich. Justin wird uns definitiv weiterhelfen.“

Nach seiner Ausbildung in kanadischen Jugendligen wechselte Justin Young 2017 in die USA. Zuerst spielte er für das Team der University of Alaska/Fairbanks, anschließend zwei Jahre in der NCAA für das American International College. Die letzten drei Spielzeiten verbrachte der Rechtsschütze dann in der ECHL. Dort stürmte er zunächst bei den Allen Americans, dem neuen Team von Colin Jacobs.

Der Kanadier Justin Young besetzt die freie Kontingentstelle beim Herner EV. Foto: Allen Americans / Herner EV

Zu Beginn der aktuellen Saison wechselte Justin Young nach Norfolk. Beim derzeitigen Tabellenneunten der Eastern Conference kam er in 23 Einsätzen auf fünf Treffer und war an sechs weiteren Toren beteiligt.

Für den 1,84 Meter großen und 83 Kilogramm schweren Stürmer ist der HEV die erste Station in Europa. Mit seiner Verpflichtung haben die Miners die in einer Saison maximal zulässigen fünf Ausländerlizenzen ausgeschöpft.

