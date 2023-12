Herner EV: Darum kämpfen die Miners vergeblich gegen Tilburg

Herne Der HEV unterliegt den Trappers mit 2:5. Der Abschied von US-Stürmer Colin Jacobs aus Herne steht fest: Wie der Verein reagiert.

Dieses Mal jubelten die Anderen. Nach den spektakulären Heimsiegen über die Hannover Indians und Halle gab es für den Herner EV gegen die Tilburg Trappers nichts zu holen. Vor 1404 Zuschauern setzten sich die Niederländer am Freitag verdient mit 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) durch.

Dabei war der erste gemeinsame Auftritt von Nils Liesegang mit seinem neuen Sturmpartner CJ Hayes mit Spannung erwartet worden, doch für die Geburt eines neuen Traumpaares in der Herner Offensive waren die Trappers der falsche Gegner. Die Gäste benötigten zwar einige Anlaufminuten, hatten die Partie dann aber fest im Griff.

Herner EV: Schneller Mann aus Florida scheitert am Gäste-Keeper

„Die ersten zehn Minuten haben mir nicht so gut gefallen, aber dann sind wir in Schwung gekommen“, erklärte Trappers-Coach Doug Mason hinterher. In diese Phase fiel auch die beste Herner Chance im ersten Drittel. Nils Liesegang schickte CJ Hayes, doch der schnelle Mann aus Florida scheiterte an Gäste-Keeper Cedrick Andree.

Die Miners überstanden zwei frühe Strafzeiten, doch dazwischen lag das 0:1. D’Artagnan Joly wurde im Slot kaum gestört und Oto Jeschke im Herner Tor war machtlos. Später ließ der zweitbeste Scorer der Trappers noch zwei weitere Treffer folgen.

Den Miners fehlen die spielerischen Mittel

Der HEV kämpfte, doch ohne mehrere Stammkräfte fehlten gegen die körperlich robusten und abgeklärten Gäste die spielerischen Mittel. „Bei uns standen viele junge Spieler im Team. Das ist dann auch ein bisschen Unerfahrenheit und kleinere Fehler passieren dann eben. Einen Vorwurf kann ich der Mannschaft nicht machen, denn sie hat bis zum Schluss gekämpft“, bilanzierte HEV-Trainer Tobias Stolikowski anschließend.

Obwohl sein Team genau diese kleinen Fehler konsequent nutzte und den Vorsprung Zug um Zug ausbaute, war Doug Mason auch mit dem zweiten Drittel nicht durchgängig zufrieden. „Wir waren viel zu offensiv und unser Goalie musste einige Supersaves zeigen“, meinte der 68-Jährige – wobei er den Gegner allerdings im Nachhinein etwas gefährlicher redete, als der an diesem Abend wirklich war.

Mehr Spielanteile bekam der HEV erst im Schlussdrittel, als die Partie bereits entschieden war. Die Miners bemühten sich weiterhin um ein besseres Ergebnis, doch die Spielkontrolle blieb bei den Trappers. Tim Krüger und Jan Dalecký brachten ihr Team immerhin auf die Anzeigetafel, doch für einen Sieg gegen den Tabellendritten kamen die Gastgeber nie in Frage.

Unterdessen ist das Kapitel Colin Jacobs in Herne definitiv beendet. Der US-Amerikaner war am Dienstag ohne Vorankündigung nicht zum Training erschienen und seitdem für die Herner Verantwortlichen nicht mehr erreichbar. Kontakt bestand lediglich zu seinem Agenten, der die Gysenberger wissen ließ, dass der Texaner den HEV verlassen wolle.

Die Art und Weise dieses Abschieds stieß bei Tobias Stolikowski auf wenig Verständnis: „Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. Wenn man mit irgendetwas unzufrieden ist, kann man reden. Für den HEV wird er natürlich nicht mehr spielen.“ Man bemühe sich bereits um einem neuen Kontingentspieler, was aber wegen der Weihnachtsfeiertage etwas dauern könne.

Tore: 0:1 (7:26), 0:2 (22:26, 5-4), 0:3 (23:30), 0:4 (36:14), 1:4 (39:32) Krüger, 1:5 (50:43), 2:5 (53:39, 5-4) Dalecký (Liesegang/Ackers).

Strafminuten: Herne 8 – Tilburg 8.

