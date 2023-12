Herner EV: Darum gelingt ein Sieg mit Seltenheitswert

Duisburg/Herne Die Miners gewinnen das Derby bei den Füchsen Duisburg mit 7:4. So setzt sich der HEV mit harter Arbeit durch.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es das verspätete Geschenk für die Fans des Herner EV. Nach dem 2:5 gegen Tilburg am Freitag fuhren die Miners beim EV Duisburg mit einem 7:4 (1:0, 5:2, 1:2) drei wichtige Punkte ein und verbesserten sich in der Tabelle der Oberliga Nord auf den achten Platz.

Es war erst der dritte Herner Sieg in den letzten zehn Jahren an der Wedau und er war hart erarbeitet. Vor 1326 Zuschauern erwies sich der Tabellenvorletzte über weite Strecken als ebenbürtiger Gegner, der immer wieder aufstand und sich nie aufgab. Der HEV zeigte zwar die reifere Spielanlage, doch erst eine Überzahl brachte das 1:0. Jan Dalecký sorgte einem satten Direktschuss für die Führung zur ersten Pause, aber die Füchse hielten die Partie eng.

Füchse Duisburg - Herner EV: Ein Spiel der Ehemaligen

Das Derby blieb umkämpft und weitere Strafen nicht aus. Auch das 1:1 fiel bei Überzahl und nun wurde es auch ein Spiel der Ehemaligen. Dominik Piskor, der Ex-Herner, egalisierte für den EVD und glich auch die erneute Miners-Führung durch Tim Lucca Krüger aus. Der einstige Duisburger im Trikot des Herner EV war einer der auffälligsten Akteure der Gäste und sollte im weiteren Verlauf des Abends noch eine ganz wichtige Rolle spielen.

Es war allerdings auch ein Duell, in dem sich die Defensivabteilungen beider Mannschaften nicht sonderlich sattelfest zeigten. Das nutzte im zweiten Drittel vor allem der HEV, der nun gnadenlos effektiv vor dem Duisburger Tor auftrat und sich in wenigen Minuten auf 6:2 absetzte. Bei den Füchsen fehlte immer wieder die Zuordnung in der eigenen Zone und Herne schien das Derby nach 40 Minuten vorzeitig entschieden zu haben.

Einer aber traute dem Braten noch nicht ganz. „Es ist ein offenes Spiel. Wir haben unsere Chancen genutzt, aber wir müssen hinten stabiler stehen“, äußerte Tim Lucca Krüger in der zweiten Pause und bewies damit Weitsicht. Seine Teamkollegen hatte er mit diesem Ausblick auf das letzte Drittel jedenfalls nicht erreicht.

Füchse stürmen ins eigene Verderben

Duisburg kam mit einem frühen Tor aus der Kabine und erhöhte den Druck jetzt von Minute zu Minute. HEV-Keeper Finn Becker verhinderte zunächst weitere Einschläge, doch bei Dominik Pistors drittem Treffer war er ohne Sicht und damit machtlos.

Es stand nur noch 4:6 und Herne hatte die Spielkontrolle komplett verloren. Die Füchse erarbeiteten sich Chance auf Chance, während der HEV die Scheibe kaum noch aus der eigenen Zone bekam. Dazu gab es eine weitere Strafzeit gegen die Gäste und der EVD hatte die große Chance zum Anschlusstor.

Doch die Füchse stürmten ins eigene Verderben. Die Scheibe ging an der blauen Linie verloren und Tim Lucca Krüger auf und davon. Zum dritten Mal überwand er Linus Schwarte im Duisburger Tor und erst damit war der heftige Widerstand der Gastgeber gebrochen. Der HEV verwaltete das Ergebnis nun routiniert und brachte den dritten Auswärtssieg der Saison sicher über die Zeit.

Tore: 0:1 (10:31, 5-4) Dalecký (Ackers/Döring), 1:1 (25:06, 5-4), 1:2 (26:32) Krüger (Hüfner/Braun), 2:2 (28:37), 2:3 (31:49, 5-4) Hayes (Dalecký/Liesegang), 2:4 (34:50) Döring (Liesegang/Hayes), 2:5 (38:02) Krüger (Braun/Korus), 2:6 (39:21, 5-3) Liesegang (Dalecký/Hayes), 3:6 (41:28), 4:6 (49:09), 4:7 (54:20, 4-5) Krüger.

Strafminuten: Duisburg 18 – Herne 16.

