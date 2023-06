Herner EV besetzt erste Kontingentstelle mit Topscorer

Herne. Der Herner EV hat seine erste Kontingentstelle mit einem tschechischen Stürmer besetzt. Erste Infos bekam der von einem ehemaligen HEV-Spieler.

Der Herner EV hat seine erste Kontingentstelle für die neue Oberligasaison besetzt. Mit Jan Dalecký wechselt ein tschechischer Stürmer vom Debreceni Egyetem Atlétikai Club an den Gysenberg.

Beim ungarischen Erstligisten war der flexibel einsetzbare Angreifer einer der erfolgreichsten Scorer der letzten drei Jahre. In 125 Einsätzen brachte es der 33-Jährige auf 68 Treffer und 78 Torbeteiligungen und steht nun vor seinem ersten Engagement in Deutschland.

Erste Infos holt sich der Spieler von einem Ex-HEV-Spieler

Erste Informationen über seinen neuen Verein holte sich der Tscheche von Hugo Turcotte. Der kanadische Stürmer war in der Spielzeit 2021/2022 Daleckýs Teamkollege beim DEAC und hatte in der Oberligasaison 2015/16 23 Spiele für den HEV bestritten. Turcotte war seinerzeit als Ersatz für den verletzten Topscorer Jakub Rumpel zu den Grün-Weiß-Roten gekommen und wurde mit 18 Toren und 14 Assists schnell zum Publikumsliebling in Herne.

Der Herner EV besetzt seine erste Kontingentstelle mit dem Tschechen Jan Dalecký. Foto: DEAC / Herner EV

„Er hat mir nur gute Dinge über den HEV, die Fans und die Oberliga erzählt“, so Jan Dalecký. „Ich komme mit großem Respekt und Demut nach Deutschland, möchte bei meinem neuen Team aber schnell als Leader agieren, so dass wir in der kommenden Saison viele Siege einfahren“, blickt die neue Nummer 73 der Miners voraus.

„Er ist ein absoluter Vollprofi und der Rechtsschütze, den wir für den Sturm gesucht haben“, freut sich Tobias Stolikowski auf seinen siebten Neuzugang. „Er ist auf dem Eis sehr agil, schlittschuhtechnisch super ausgebildet und kann sowohl Tore schießen als auch Treffer vorlegen“, erklärt der Miners-Coach, der sich auf der Suche nach dem ersten Kontingentspieler extra viel Zeit gelassen hatte.

Nach vielen Gesprächen mit Jan Dalecký ist sich Tobias Stolikowski aber absolut sicher, dass der Angreifer die gesuchte Top-Verstärkung sein wird.

Der Herner EV hat zuletzt bereits Erik Keresztury, Ondrej Nedved, Stéphane Döhring, Justus Meyl, Tim Lucca Krüger und Matteo Stöhr,verpflichtet sowie den Vorbereitungsplan bekanntgegeben.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel