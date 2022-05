Herner EV begrüßt Cornett: Das ist der erste Neuzugang

Nicolas Cornett kommt zum Herner EV und wird in der nächsten Saison für die Miners in der Eishockey-Oberliga Nord stürmen.

Zuletzt hat der Herner EV bekannt gegeben, dass Torhüter Björn Linda auch in der kommenden Saison am Gysenberg bleibt. Nun melden die Miners ihren ersten Neuzugang. Von den Starbulls Rosenheim (Oberliga Süd) kommt Stürmer Nicolas Cornett.

Der 22-Jährige hat schon einige Erfahrung in der DEL2 gesammelt.

Noch während seiner Zeit bei den Kölner Junghaien bekam er eine Förderlizenz für die Löwen Frankfurt ausgestattet, mit denen er in der Saison 2018/19 Vize-Meister wurde.

In den folgenden beiden Spielzeiten lief er für den EC Bad Nauheim auf und kam in 103 Begegnungen für die Kurstädter auf vier Treffer und neun Assists in der zweiten Liga.

Der gebürtige Nürnberger, der im Nachwuchs der Eisbären Berlin ausgebildet wurde, wechselte zur Saison 2021/22 zu den Starbulls Rosenheim. Der Herner EV hatte ihn schon im Januar 2022 als möglichen Neuzugang auf dem Zettel, teilt der Verein mit. Doch dieser mögliche Wechsel sei aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen.

„Er hatte in Rosenheim kein einfaches Jahr, aber wir hoffen, dass er bei uns nun wieder zeigt, was er drauf hat. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit aus Bad Nauheim und bin mir sicher, dass er das Potential hat, um DEL2 zu spielen“, wird Hernes Trainer Danny Albrecht ist sich Danny Albrecht zum Neuzugang zitiert.

„Nico kann Außenstürmer und Center spielen. Er ist sehr schnell und lauffreudig. Zudem arbeite er viel, ist sehr fleißig ist und kann das Spiel gut lesen kann“, sagt Hernes Trainer über den ersten bekannt gegebenen Neuzugang.

Der junge Stürmer erklärt zu seinem neuen Verein: „Danny Albrecht hat mich schnell von seinem Konzept überzeugen können. Ich sehe beim HEV eine gute Chance, um mich weiterzuentwickeln.“ Nicolas Cornett wird bei den Miners die Nummer 24 bekommen.

