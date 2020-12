Herne. Ein Spiel, Freitag in Leipzig, bestreitet der Herner EV am Wochenende. Die Partie der Tilburger in der Hannibal-Arena gegen Hamm fällt aus.

Auf ein Sechs-Punkte-Wochenende muss der Herner EV in dieser Saison weiter warten. Für die Gysenberger steht diesmal lediglich ein Freitagsspiel bei den Icefighters Leipzig auf dem Zettel (20 Uhr, Kohlrabizirkus).

Am vergangenen Wochenende gab es für die Grün-Weiß-Roten immerhin fünf Zähler – Saisonrekord. Dabei war Danny Albrecht längst nicht mit Allem einverstanden.

Herner EV legt Schwerpunkt im Training aufs Offensivverhalten

So haperte es beim erst am Ende klaren 6:3 gegen Diez-Limburg einmal mehr an der Chancenverwertung. Dementsprechend lag der Schwerpunkt im Training diesmal auf dem Offensivverhalten.

„Wir haben unter der Woche den Fokus auf Spielfreude und Torabschluss gelegt. Die Jungs sollen wieder mehr Spaß entwickeln, so dass uns einige Dinge leichter von der Hand gehen “, so der HEV-Trainer.

Zudem stand für seine Mannschaft eine Maßnahme zur Gesundheitsprävention auf dem Plan. Alle Spieler, die noch keine Grippeschutz-Impfung bekommen haben und diese haben wollten, wurden geimpft.

Tobias Schmitz gibt im Verfolgerduell in Leipzig sein Saisondebüt

Im Verfolgerduell des Dritten gegen den Vierten gibt Verteidiger Tobias Schmitz sein Saisondebüt für den HEV.

Nico Kolb wird noch geschont und auch Dominik Piskor fehlt weiter.

Beide werden in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. „Dominik werden wir aber behutsam aufbauen. Er wird erst mal nur leichte Übungen mitmachen.“

Leipzig: „Läuferisch stark und individuell gut besetzt“

Der Gegner hat den Fehlstart mit drei Auftaktniederlagen gut verdaut und sich mit 16 Punkten aus den vorigen sechs Spielen inzwischen direkt hinter den beiden Hannoveraner Clubs eingereiht.

„Wir wissen, dass Leipzig eine gute Mannschaft hat. Sie ist läuferisch sehr stark und auch individuell gut besetzt. Wir müssen unsere individuellen Fehler minimieren“, mahnt Danny Albrecht.

Aktueller Topscorer der Sachsen ist Neuzugang Robin Slanina, der mit 15 Punkten auf Platz drei der Scorerliste im Norden liegt.

Immer noch unverzichtbar in der Leipziger Abwehr: Liga-Veteran Esbjörn Hofverberg, der im Oktober seinen 50. Geburtstag feierte.

Zwei Spieler gehören nicht mehr zum Kader des Herner EV

Abgesehen von den aktuellen Personalien gibt es beim HEV auch zwei dauerhafte Veränderungen. So gehört Nikolai Tsvetkov ab sofort nicht mehr zum Kader.

In sieben Saisonspielen stand der Verteidiger nur einmal im Aufgebot von Danny Albrecht. „Wir haben uns zusammengesetzt und die aktuelle Situation offen besprochen. Wir danken Dima für seinen Einsatz. Er war immer da, wenn wir ihn brauchten. “

Auch die Förderlizenz von Leon Köhler wurde aufgelöst. Derzeit steht das Stürmertalent für den EC Bad Nauheim auf dem Eis. „Unser Kader ist im Angriff bereits jetzt sehr gut besetzt. Zudem kehrt auch Dominik Piskor bald zurück. Aus diesem Grund können wir Leon nicht die Spielpraxis garantieren, die ein junger Spieler braucht“, so Danny Albrecht.

Zudem meldet der HEV eine Spielverlegung. Die Vorweihnachtspartie bei den Crocodiles Hamburg wurde um einen Tag vorgezogen und findet nun am Dienstag, 22. Dezember statt (19.30 Uhr, Eisland Farmsen).

Eishockey-Oberliga Nord: Ein Blick in die anderen Eishallen

Die EG Diez-Limburg darf ihren Spiel- und Trainingsbetrieb in der Diezer Eissporthalle wieder aufnehmen.

So steht es jedenfalls in der neu formulierten Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz, die am 1. Dezember in Kraft trat: „Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Profi- und Spitzensports ist auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen zulässig. Spitzen- und Profisport im Sinne des Satzes 1 betreiben Mannschaften aller olympischen und paralympischen Sportarten der 1. bis 3. Ligen sowie der Regionalliga im Männerfußball.“

In der bisher gültigen Verordnung hatte die Regierung in Mainz der Oberligamannschaft der EGDL den Profistatus abgesprochen und ein Spiel- und Trainingsverbot innerhalb der eigenen Landesgrenzen verhängt. Gegen diese Entscheidung hatte der Liganeuling vor dem Oberverwaltungsgericht Klage eingereicht.

Der HEV tritt am Neujahrstag und am 19. März in Diez-Limburg an.

Geplantes Trappers-Spiel in Herne fällt aus

Auch die Tilburg Trappers wollten ihren Fans an diesem Wochenende ihre ersten beiden Heimspiele der Saison präsentieren – zumindest am Bildschirm. Allerdings nicht auf eigenem Eis.

Die Freitagspartie gegen die Hammer Eisbären sollte am Gysenberg stattfinden, das Sonntagsspiel gegen die Hannover Indians in deren Eishalle. Bisher hatten die Trappers nur Auswärtsspiele bestritten.

Während es beim Duell am Pferdeturm bleibt, fällt das Spiel der Tilburger in Herne jedoch nach zwei positiven Corona-Tests im Hammer Kader aus.

Spiel- und Trainingsverbot in den Niederlanden dauert an

Am vergangenen Wochenende war bereits das Gastspiel der Eisbären in Hamburg abgesetzt worden. Auch die anstehende Sonntagspartie des Aufsteigers in Halle wurde verlegt.

Die Idee der Trappers, wegen des andauernden Spiel- und Trainingsverbots in den Niederlanden vorerst „zu Hause“ in fremden Hallen zu spielen, stammt vom dreifachen Oberligameister selbst. „Wir wollen den Wettbewerb so fair wie möglich gestalten. In diesem Fall wäre es gegenüber den anderen Vereinen nicht sportlich, wenn wir im Februar und März nur Heimspiele bestreiten würden“ , sagt Tilburgs Generaldirektor Ruud van Baast.

Und: „Wenn wir zu Hause auf fremdem Boden spielen, können wir unseren Abonnenten und Sponsoren den Live-Stream von SpradeTV kostenlos anbieten. Dies ist bei Auswärtsspielen nicht der Fall.“

