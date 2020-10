Herner EV: 2:3 im Test, aber ein ansprechendes Experiment

1b-Team des Herner EV startet gegen Bielefeld

Für die 1b-Mannschaft des Herner EV beginnt die neue Bezirksliga-Saison am 6. November mit einem Heimspiel gegen den TSVE Bielefeld. Die HEV-Reserve trifft in der Gruppe B außerdem auf den ESC Rheine, ESV Bergkamen, ESC Kristall Lippstadt, SV Brackwede und die Zweitvertretung von Lippe Hockey Hamm. In der Gruppe A spielen der Aachener EC, EC Bergisch Land 1b, EHC Troisdorf 1b, ERV Dinslaken 1b, GSC Moers, Neusser EV 1b und TuS Wiehl 1b.

Die weiteren HEV-Termine:

20. Nov.: HEV 1b – Brackwede

4. Dez.: HEV 1b – Bergkamen

11. Dez.: HEV 1b – Lippstadt

20. Dez.: HEV 1b – Rheine

3. Jan.: Hamm 1b – HEV 1b

22. Jan.: HEV 1b – Hamm 1b

24. Jan.: Bergkamen – HEV 1b

7. Feb.: Rheine – HEV 1b

14. Feb.: Bielefeld – HEV 1b

21. Feb.: Lippstadt – HEV 1b

14. Mrz.: Brackwede – HEV 1b

Nach der Einfachrunde soll in Platzierungsspielen eine Gesamttabelle ermittelt werden. Die Vereine haben eine Videokonferenz für Anfang Januar vereinbart, in der weitere Spielmöglichkeiten, etwa eine Verlängerung der Vorrunde, erörtert werden sollen.