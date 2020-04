Herne. Tim Heckenkamp spielt Fußball – auf dem Platz und auf der Playstation. Er ist im Spiel Fifa erfolgreich und plant eine Herner Kreismeisterschaft.

Erst im Finale platzte die Titelhoffnung für Westfalia Herne: „Die Zeit wurde immer knapper, ab der 75. Minuten musste ich hinten aufmachen – das ging komplett schief und kurz vor Schluss habe ich den Konter zum 0:2 kassiert.“ So geschehen. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie allerdings nicht auf Kunst- oder Naturrasen, sondern auf der Playstation. Und deshalb sagt das auch nicht etwa Trainer Christian Knappmann, sondern Tim Heckenkamp.

Heckenkamp vertrat Westfalia Herne beim E-Sport-Cup von Blau-Weiß Grümerbaum. Der 26-jährige Herner ist einerseits selbst Amateurfußballer, spielt beim SC Constantin. Außerdem ist er aber auch E-Sport-Profi, stand zuletzt beim KFC Uerdingen als Fifa-Spieler unter Vertrag. In der Szene ist er als „Tiraygo“ bekannt.

In der Gruppenphase siegte er für Westfalia gegen Wanne-Eickel

Für Westfalia zu spielen war eine leichte Entscheidung: „Mein Vater hat mich früher mit ins Stadion genommen, bis ich 17 war, war ich bei jedem Heim- und Auswärtsspiel dabei“, sagt Heckenkamp – zuletzt ging die eigene Kreisliga-Karriere aber vor.

Beim Grümerbaum-Turnier gewann Heckenkamp unter anderem gegen den DSC Wanne-Eickel in der Gruppenphase 5:0. 20 Teams spielten insgesamt mit, Heckenkamp schaffte es mit Westfalia ins Finale, wo e ein 0:2 gegen Sportfreunde Linden gab – vertreten durch Nikolas Wiebel. „Er steht beim VfL Bochum unter Vertrag und ist einer der besten 100 Spieler weltweit“, sagt Heckenkamp, „es war ein spannendes Finale.“

Herner E-Sport-Meisterschaft soll am 24. April starten

Nach dem Erfolg des Bochumer Turniers hat Heckenkamp jetzt mit seinem Mitstreiter Mohamed Mansour (Malik Sport News) einen Plan: „Es wird eine Herner E-Sport-Meisterschaft geben, bei der jeder Herner Verein zwei Spielerinnen stellen kann“, erklärt Heckenkamp.

Los gehen soll es am 24. April, in der Endphase werden die Spiele live im Internet gezeigt. Über den Siegerverein soll ein Kurzfilm gedreht werden, dazu ist ein Preisgeld ausgeschrieben, ein Teil der Anmeldegebühr wird laut Heckenkamp für ein soziales Projekte in Südafrika gespendet.

„Wir haben uns gefragt, wie wir Sport, Spannung, Spaß zurückbringen“, sagt Heckenkamp, „und vor allem den Ball wieder zum Rollen bringen.“ Vorerst „nur“ auf der Konsole – bald hoffentlich dann auch wieder draußen auf dem Platz.