Auch die Kreisliga B ist endlich ins Pflichtspieljahr 2020 gestartet und hat ihre ersten beiden kompletten Spieltage hinter sich. Wir haben in unserem Überblick alles Wissenswerte, Interessante und Kuriose aus dem Monat Februar zusammengefasst – unter anderem mit einer gerissenen Serie, einer Falkenhorster Aufholjagd und einem fünfmal verlegten Spiel.

Alle 17 Partien, die ETuS Wanne in der Saison 2019/2020 austrug, wurden nicht verloren. 14 Siegen standen zum Jahresende drei Unentschieden gegenüber.

ETuS Wanne: Neues Jahr, aber etwas weniger Glück

Die Eisenbahner legten sich völlig verdient die Tabellenführung unter den Weihnachtsbaum und präsentierten zum Vorbereitungsstart mit Yasin Ünal einen neuen Torjäger, der in der vergangenen Saison das Team der Sportfreunde Wanne II zum Aufstieg in die Kreisliga A schoss. Doch direkt zu Beginn des Pflichtspieljahres 2020 setzte es den ersten Dämpfer.

Gegen Kellerkind RTW Herne II unterlag man zuhause mit 1:2. Zwar brachte Niklas Lob die Gastgeber früh in Führung, doch Habib Cengiz und RWT-Urgestein Kemal Sari drehten die Partie in Hälfte zwei. Doch bereits eine Woche später, mit dem ganz souveränen 8:1-Erfolg bei Holsterhausen II, fand ETuS direkt wieder in die Erfolgsspur. Der Vorsprung auf Zonguldakspor (ein Spiel weniger) beträgt fünf Punkte.

SpVgg Röhlinghausen kann fast für die C-Liga planen

Nachdem die Spielvereinigung Röhlinghausen dem Abstieg in die Kreisliga C in den letzten Jahren immer wieder knapp entgehen konnte, wird der Traditionsverein vom Alten Hof den bitteren Gang in die niedrigste Liga sehr wahrscheinlich antreten müssen. Ein Sieg und 18 Niederlagen – so lautet die traurige Bilanz des Teams von Ralf Zimmer.

Zum Jahresauftakt setzte es direkt wieder eine 1:8-Packung bei der SG Stephanus und auch das erste Heimspiel des Jahres, gegen den SC Constantin, ging mit 1:4 verloren. Der Rückstand auf den Tabellenvorletzten beträgt bereits dreizehn Punkte.

DJK Falkenhorst wird in der Schlussphase wieder wach

Die Partie der DJK Falkenhorst gegen Aufsteiger SF Wanne III hätte für die Gastgeber sehr ruhig verlaufen können. Zur Pause führen die Falken souverän mit 3:1, verschenkten diese Führung in Hälfte zwei jedoch leichtfertig. Verlassen konnte man sich jedoch auf Torjäger Sven Rabe, der in der Schlussphase zur erneuten Führung traf und auch das 5:3 mustergültig auflegte.

„Es hätte ein entspannter Sonntag werden können, doch das wäre für uns wahrscheinlich zu langweilig gewesen“, so der süffisante Kommentar der DJK.

Königstransfer Timo Springwald ist zurück beim RSV Holthausen

Timo Springwald ist zurück beim RSV Holthausen. „Ein Königstransfer für uns“, lässt der RSV wissen. Der Stürmer, der in den vergangenen Spielzeiten für die Bezirksligisten SG Castrop und Blau-Gelb Schwerin auf dem Platz stand, kommt nun zur Rückrunde zurück auf die Holthauser Asche, wo er bereits zu A-Liga-Zeiten am Ball war.

Zum Pflichtspielauftakt gegen die DJK Elpeshof zeigte er bereits sein ganzes Können. Genau wie Sturmpartner Christopher Rupieper traf er zweimal beim 4:1-Erfolg.

Habinghorst gegen Herne 57: Fünfter Versuch nun im April

Wer den Rasenplatz von Victoria Habinghorst kennt, der weiß, dass dort ein gepflegtes Kombinationsspiel nicht möglich ist. Weder im Frühling oder Sommer und schon gar nicht im Winter. Oftmals kommt es aber auch vor, dass der „Acker“ am Gänsebusch für mehrere Monate in Folge gesperrt ist.

Dies musste nun der FC Herne 57 erfahren. Die 57-er sollten ihre letzte Partie des Jahres 2019 am 8. Dezember in Castrop austragen. Diese Partie wurde abgesagt. Die folgenden Ansetzungen am 15. Dezember, 9. Februar und 23. Februar kamen ebenfalls nicht zustande. Der nächste Versuch ist für Donnerstag, 16. April, angesetzt.

Ob es dann klappt? Das weiß nur der Wettergott.