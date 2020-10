Vier Partien werden an diesem Mittwoch in der ersten Runde des Krombacher-Kreispokal-Wettbewerbs ausgetragen. Auch der SC Westfalia Herne ist am Ball. Westfalia Herne, erste Runde Kreispokal? Da war doch was? Da war doch was, und auch Trainer Christian Knappmann erinnert sich noch genau an das Erstrundenspiel der Saison 2019/2020.

Eintracht Ickern - SC Westfalia Herne (Mi. 19.45 Uhr, Sportplatz Uferstraße). Die Herner blicken auf ein heftiges 0:4 in der Oberliga Westfalen am Sonntag beim FC Eintracht Rheine zurück, und nun steht das nächste Pflichtspiel an: „In solch einem Kreispokalspiel kannst du dir natürlich Selbstvertrauen holen“, so Knappmann.

Aber er fügt selbst direkt an: „Man kann aber immer auch Selbstvertrauen verlieren. Das haben wir in der vergangenen Saison ja selbst erlebt.“

Westfalia Herne will das Pokalspiel „seriös angehen“

0:1 hieß es es damals auf Asche beim B-Kreisligisten SC Constantin (mehr zum damaligen Spiel mit Video hier).

Eintracht Ickern, diesmal der Herner Erstrundengegner, ist A-Kreisligist und zurzeit Tabellenelfter seiner Spielklasse.

In Erinnerung an das 0:1 an der Wiescherstraße sagt Knappmann vor dem Spiel des Favoriten in Ickern: „Wir werden dieses Spiel seriös angehen, mit einer Mannschaft, die so auch für den kommenden Sonntag in Frage kommen wird.“

Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen, gerade auch in Herne und Wanne-Eickel (mehr im WAZ-Corona-Newsblog für Herne hier), sagt der Westfalia-Trainer: „Im Moment kann man den Spielbetrieb eigentlich nur von Tag zu Tag planen.“

Ligaspiel Sonntag gegen Holzwickede soll stattfinden

Mit Holzwickedes Trainer Axel Schmeing hat Knappmann in einem Telefonat trotzdem noch ein Stück weiter voraus geschaut.

Der Trainer des Tabellenzweiten hat seinem Herner Kollegen signalisiert, dass Holzwickede zum Auswärtsspiel in der Edi-Arena antreten möchte. Auf eigenem Platz geht beim HSC hingegen nichts, weil im Kreis Unna ein 14-tägiges Verbot für den Trainings- und Spielbetrieb in den Kontaktsportarten gilt.

In Ickern wird die Nummer eins Jan Fauseweh pausieren, für ihn geht Leon Kickuth zwischen die Pfosten. Außerdem soll Robert Mainka als Stürmer wieder auf dem Platz stehen, Nick Jünemann und Suat Bas fallen für diese Begegnung aus.

Köpfe zusammengesteckt: Sonntag haben die Zweikämpfe gefehlt

Wie angekündigt, haben die Herner im Anschluss an das Rheine-Spiel die Köpfe zusammengesteckt. Dabei haben sie sich zum einen das Personal angeschaut. Jamal El Mansoury vermissen sie schon lange, in Rheine aber auch Nick Jünemann.

„Wir hätten ja nicht automatisch gewonnen, wenn Nick dabei gewesen wäre“, sagt Christian Knappmann. „Aber er hat uns in Rheine und im Testspiel gegen Straelen gefehlt – in diesen beiden Spielen bekommen wir 0:11 Tore.“

Außerdem hätten in Rheine gute Fußballer auf dem Platz für Herne gestanden. Aber die, so Knappmann, müssten eben auch Zweikämpfe führen.

Nach dem Auftritt vom Sonntag sagt Knappmann: „Bis auf Rheine haben wir bisher gut gespielt. Aber wir sagen: Wehret den Anfängen. Zu den bisher schlechten Ergebnissen ist am Sonntag zum ersten Mal eine schlechte Leistung gekommen.“

SpVgg Horsthausen ist Favorit bei der SG Stephanus

SG Stephanus - SpVgg Horsthausen (Mi. 19 Uhr, Wiesenstraße). Die Horsthauser waren zuletzt in Torlaune, sind mit dem 6:0 über den SV Hilbeck Tabellenführer der Landesliga geblieben.

Was den Spaß am Toreschießen angeht, haben sich allerdings auch die Kreisliga-B-Fußballer der SG Stephanus am vorigen Sonntag ausgetobt. Mit 8:1 gewannen sie bei den Sportfreunden Wanne-Eickel III. Die Rollenverteilung für diesen Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz an der Wiesenstraße ist aber vorab geklärt.

Weitere Spiele an diesem Mittwoch: RSV Wanne - TSK Herne (18.30 Uhr, Bickernplatz), SC Emscher Crange - SuS Pöppinghausen (19.15 Uhr, Sportplatz Hauptstraße). Abgesetzt wurden: FC Herne 57 - FC Frohlinde und DJK Wanne-Eickel - Victoria Habinghorst.

