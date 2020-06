Herne/Wanne: wenige Wettkämpfe – Hoffen auf Silvesterlauf

Herne/Wanne-Eickel. Die Leichtathletik-Wettkampftermine sind auf ein Minimum geschrumpft. Viele der Sportler freuen sich aber über den Wiederbeginn des Trainings.

Warum trainieren Sportler? Sicherlich, um sich fit zu halten und etwas für Körper und Geist zu tun. Doch an vorderster Stelle auch, um sich mit anderen zu vergleichen und das Trainierte in Leistung umzumünzen. Doch genau diesem finalen Teil des (Leistungs-) Sports wurde in der Leichtathletik für viele vorerst ein Riegel vorgeschoben.

Nach einer Sitzung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) Anfang Juni wird der Wettkampfkalender in der Leichtathletik nur in äußerst abgespeckter Form mit Veranstaltungen versehen.

Der Enttäuschung über diese Entscheidung folgte kurz darauf mit dem Wiederbeginn des Trainings nach der Corona-bedingten Pause allerdings schnell auch wieder Freude unter den Sportlern.

Ohne Wettkämpfe fehlt beim LC Westfalia das Ziel

„Es war schon schön, als gerade die Kinder wieder laufen und trainieren durften“, erklärt LC Westfalia-Pressesprecher Thorsten Jäger.

Thorsten Jäger vom LC Westfalia Herne, hier am Rande des Silvesterlaufs 2019. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch die Senioren und U-Mannschaften trainieren mittlerweile wieder unter freiem Himmel. Selbstverständlich mit Abstand und unter Einhaltung der Regeln.

Dennoch, etwas fehlt. „Ohne die Wettkämpfe hat man kein richtiges Ziel vor Augen. Das ist schon mäßig“, sagt Jäger stellvertretend für alle nun ziellosen Sportler beim LCW.

Silvesterlauf: „Hängt klar von der Gesamtlage ab“

Wettkämpfe sehe er in diesem Jahr nicht. Davon noch nicht betroffen: Der Silvesterlauf. „Wir hoffen, dass er stattfindet. Das hängt aber klar von der Gesamtlage ab.“

Doch es gibt noch die Ausnahmen. Die, die sich noch auf ein Ziel fokussieren müssen und dürfen. So wie der 16-jährige Nicklas Droege, Wurfspezialist des LCW und NRW-Hallenmeister im Speerwurf.

Wurfspezialist Nicklas Droege freut sich auf seinen Wettkampf

Er bereitet sich auf die Westfälischen Jugendmeisterschaften am 12./13. September in Hagen vor, wo er in seinen beiden Disziplinen antreten wird.

„Ich freue mich auf den Wettkampf. Ich hatte vorher große Erwartungen an die Saison und wollte eigentlich meine Bestleistungen übertreffen“, erzählt er.

Sowohl bei seiner Weite im Kugelstoßen als auch im Speerwurf sollte „die Fünf“ stehen. Sprich, 15 m mit der Kugel und 50 m mit dem Speer.

Nicklas Droege (re.), hier im Juni 2019 mit Ava Lukosch und LCW-Trainer Dirk Wallböhmer. Foto: LC Westfalia Herne

Ziele durch Trainingsrückstand schwer zu erreichen

Durch den Trainingsrückstand werde dieses Ziel allerdings schwer zu erreichen sein.

„So gut es geht“, wolle er jetzt in den wohl einzigen Vergleich der Restsaison starten. „Ich bin schon etwas aufgeregt. Ich will endlich zurück in den Wettkampf.“ Seinen Vereinskollegen fehle dies größtenteils nicht, beobachtet Droege: „Wir haben ja viele junge Mitglieder im Verein, da sind Wettkämpfe noch nicht so wichtig. Das Training macht denen noch mehr Spaß.“

TV Wanne 1885 lobt die Arbeit der Trainer

Ganz ohne Beteiligung an Wettkämpfen wird das Jahr beim TV Wanne 1885 zu Ende gehen. „Wir haben die Saison abgeschrieben“, erklärt Leichtathletik-Abteilungsleiter und Trainer Sascha Teufert.

Dennoch war auch den Wanner Leichtathleten zunächst einmal die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs wichtig, selbst unter den durch Corona vorgegebenen Umständen.

Teufert: „Wir haben große Trainingsgruppen, die wir natürlich aufteilen mussten.“

Sascha Teufert, Leichtathletik-Abteilungsleiter und Trainer beim TV Wanne 1885. Foto: Archiv, Joachim Haenisch / Funke Foto Services

Dies sei nur durch die tatkräftige Unterstützung der ehrenamtlichen Trainer möglich. „Es ist gut, so ein Team zu haben, das die Liebe zum TV und zur Leichtathletik teilt und daher gerne mitarbeitet“, lobt Teufert seinen Trainerstab.

Grundlagenarbeit beim Wiederbeginn

Auf die Trainer kam zum Trainings-Restart zunächst wieder Grundlagenarbeit zu. „Es war bei einigen schon zu sehen, dass sie wenig getan haben. Es ist aber auch schwer gewesen, abgesehen von den Läufern, spezifisch leichtathletisch zu trainieren“, gibt Teufert seine Eindrücke wieder.

Bis zum nächsten Wettkampf dürfte dieses Manko ausgemerzt sein. Bis dahin bleibt allen zunächst einmal die Freude übers regelmäßige Wiedersehen auf dem Trainingsplatz.

