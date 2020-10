Nach dem turbulenten Platzderby gegen Fortuna Herne, mit jeweils vier Treffern auf beiden Seiten und drei eigenen Gelb-Roten-Karten, will die zweite Mannschaft der SpVgg Horsthausen nun am Sonntag wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

Das Team von Coach Oliver Kipp ist dann um 13 Uhr zu Gast bei der zweiten Mannschaft des BV Herne-Süd, muss dabei allerdings auf die Leistungsträger Marcel Müller, Lars Sporea und Tim Lanfermann verzichten, die allesamt gesperrt sind.

SC Pantringshof hat die schwerste Aufgabe vor der Brust

Die schwierigste Aufgabe des Spieltags der Kreisliga B1 hat der SC Pantringshof vor der Brust.

Der punktlose Tabellenletzte empfängt um 15 Uhr den ungeschlagenen Tabellenführer Wacker Obercastrop II auf dem Ascheplatz an der Kreftenscheerstraße.

Auch Arminia Sodingen kämpft um die ersten Zähler der Saison

Bereits um 13 Uhr kämpft auch Arminia Sodingen um den ersten Zähler der Saison, doch bei der routinierten Mannschaft von Fortuna Herne sind die Arminen erneut klarer Außenseiter.

In der Gruppe zwei erspielte sich die neuformierte Mannschaft der SpVgg Röhlinghausen am vergangenen Wochenende die vielumjubelten ersten drei Punkte.

Das Team von Rene Merz siegte beim RSV Wanne mit 5:0.

SpVgg Röhlinghausen will nach dem ersten Saisonsieg nachlegen

Am Sonntag soll nun im Heimspiel (15 Uhr) gegen die bisher punktlose dritte Mannschaft der Sportfreunde Wanne direkt nachgelegt werden. An der Tabellenspitze empfängt der ungeschlagene Spitzenreiter DJK Falkenhorst zeitgleich die dritte Mannschaft von Firtinaspor Herne, die am vorigen Wochenende dem SC Constantin die erste Niederlage und die ersten Gegentore der Saison zufügte.

