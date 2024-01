Herne/Wanne: Diese Teams müssen in den WTV-Ligen zittern

Marcel Zielinski und seine Teamkollegen vom TC Parkhaus Wanne-Eickel treten in der Tennis-Westfalenliga beim Gütersloher TC RW an.

Herne/Wanne-Eickel In den westfälischen Topligen geht es in der Halle weiter. Darum geht es für den TC Parkhaus Wanne-Eickel und den TC GW Herne.

Nach einer fünfwöchigen Pause starten die beiden Topligen des Westfälischen Tennisverbandes an diesem Wochenende in die zweite Hälfte der Hallensaison. Für einige heimische Teams geht es jetzt darum, möglichst schnell weitere Punkte für den Klassenerhalt einzuspielen.

Wenigstens einen Zähler würden die Westfalenliga-Herren des TC Parkhaus Wanne-Eickel gern vom Gastspiel beim Gütersloher TC RW (Sa., 15 Uhr) mitbringen, um auch letzte Zweifel am Verbleib in der höchsten Winter-Spielklasse auszuräumen. Allerdings haben die Eickeler diesmal größte Mühe, ein schlagkräftiges Quartett auf die Beine zu stellen. Yan Sabanin hält sich wie verabredet als Trainer in Australien auf, Maximilian Özcelik ist nicht ganz fit, Philipp Sibbel privat verhindert. Wer die weiteren Positionen hinter Topmann Marcel Zielinski ausfüllt, wird sich erst kurz vor der Abfahrt entscheiden. Insofern bleiben auch die Erfolgsaussichten unklar.

Zeitgleich nämlich muss sich die Verbandsliga-Reserve des TCP in der heimischen Halle an der Reichsstraße gegen den VfT SW Marl bewähren. Derzeit nimmt Marl mit 0:4 Punkten einen der beiden Abstiegsplätze ein, kann den aber mit einem Erfolg im direkten Duell an die Eickeler weitergeben. Mindestens ein Unentschieden sollte das Team um Jonas Henneke also zu Hause behalten.

Ein Kellerduell steht auch den Westfalenliga-Damen des TC Grün-Weiß Herne bevor. Sie treten als Vorletzte (1:5 Punkte) beim Schlusslicht Tennispark Bielefeld (0:4) an. Wenn die Hernerinnen ihre Bestbesetzung aufbieten können, ist ihnen durchaus ein Sieg zuzutrauen, mit dem sie ihrem Saisonziel Klassenerhalt ein schönes Stück näher kommen würden. Klappt das nicht, wird das Zittern vermutlich bis zum letzten Spieltag Ende Februar anhalten. Dann kommt es zum Lokalderby gegen die diesmal spielfreien Frauen des TC Parkhaus, die ebenfalls zum Quartett der abstiegsbedrohten Teams zählen.

Ganz andere Ambitionen haben die Damen 50 von der Reichsstraße. Sie wollen ihren Westfalenmeistertitel aus dem Vorjahr gern verteidigen und müssen als nächsten Schritt dahin am Sonntag (10 Uhr) zu Hause den Suderwicher TC bezwingen. Beide Vertretungen haben ihr bislang einziges Spiel gewonnen und liegen auf den Plätzen drei und vier. Im Normalfall sollten die TCP-Ladys aber nicht nur wegen des Heimvorteils beide Punkte einfahren können.

Auf einem Abstiegsplatz der Westfalenliga haben die Herren 40 des TC Parkhaus überwintert. Den wollen sie am Sonntag unbedingt verlassen, wenn sie um 16 Uhr das sieglose Schlusslicht TC Drensteinfurt empfangen.

