Herne-Trainer Danny Albrecht steht für den DEB an der Bande

Herne. Danny Albrecht vom Herner EV übernimmt eine Aufgabe beim DEB, als Co-Trainer des U20-Teams bei der WM. Auf NRW-Ebene steht ein Wiedersehen bevor.

Die Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga ist entschieden – und nach der Vertragsverlängerung kommt die nächste Personalie vom Herner EV: Trainer Danny Albrecht steht demnächst für den Deutschen Eishockey Bund (DEB) an der Bande.

Albrecht, zu seiner aktiven Zeit Stürmer, wird in diesem August als Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft bei der U20-A-Weltmeisterschaften in Edmonton/Kanada dabei sein.

Im Juni und Juli finden in Füssen Lehrgänge für das deutsche U20-Team statt, Danny Albrecht ist vor allem für die Powerplay-Situationen des deutschen Teams verantwortlich. Bei der WM trifft das Team dann auf die USA, Schweden, die Schweiz und Österreich.

„Danny hat im Jahr 2019 die Ausbildung für den A-Trainerschein abgeschlossen und wurde ins Perspektiv-Team und Mentoren-Programm des DEB aufgenommen. Hier konnte er weiterhin überzeugen und hat sich die Chance bei der U20-Weltmeisterschaft absolut verdient“, sagt Karl Schwarzenbrunner, Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung.

Herner EV: Oberliga könnte zur neuen Saison weiter wachsen

Der Eishockey-Oberligameister 2021/22 kommt aus Regensburg. Die Eisbären, Dritter der Hauptrunde, setzten sich in der Finalserie in vier Spielen gegen den Süd-Vizemeister ECDC Memmingen durch und kehren nach 14 Jahren in die zweite Liga zurück.

Mit den Hannover Indians und den benachbarten Scorpions waren die letzten Nordvertreter im Halbfinale ausgeschieden. Für den durch Verletzungen und Corona dezimierten Herner EV kam bereits in der ersten Playoff-Runde gegen Memmingen das Aus. In der zweiten Liga ersetzen die Eisbären die Tölzer Löwen, die im Playdown-Finale an den Bayreuth Tigers scheiterten und nach fünf Jahren wieder in die Oberliga zurück müssen.

Sportliche Absteiger aus den beiden Oberligen gibt es keine, nachdem der Deutsche Eishockey-Bund die Playdowns und den Abstieg in die vierten Ligen pandemiebedingt erneut ausgesetzt hatte. Was zur Folge hat, dass zumindest die Oberliga Nord in der nächsten Saison weiter wachsen könnte.

Nachdem sich die Duisburger Füchse souverän den Titel in der Regionalliga West gesichert hatten und es aus dem Osten und Norden erneut keine Bewerber gab, plant der EVD zwei Jahre nach dem freiwilligen Rückzug in die Viertklassigkeit die Rückkehr in die Oberliga.

Finanzielles Risiko soll bei den Füchsen Duisburg überschaubar bleiben

Das finanzielle Risiko soll dabei an der Wedau überschaubar bleiben. „Wir werden weiterhin vorsichtig planen und wirklich nur das Geld ausgeben, was wir sicher durch Sponsoring und Dauerkarten einnehmen“, ließ der Verein jedenfalls über seine Homepage verlauten.

Sollte der EVD das Lizensierungsverfahren des DEB erfolgreich durchlaufen und das Teilnehmerfeld ansonsten unverändert bleiben, wären die Füchse in der neuen Saison der 15. Verein in der Oberliga Nord.

Während es für den Herner EV also zum Saisonende sportlich nichts zu feiern gab, soll die Party nun am 28. Mai nachgeholt werden – nämlich die lang geplante Gala zum 50-jährigen Bestehen des Eissports in Herne. Wegen der Pandemie war die Veranstaltung in den letzten beiden Jahren mehrfach verschoben worden und hat sich damit mittlerweile zum 50+2-Jubiläum ausgewachsen. Für den Abend in der Hannibal-Arena mit Rahmenprogramm und vielen bekannten Namen aus der Herner Eishockey-Geschichte sind noch Restkarten erhältlich.

