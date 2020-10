Herne/Wanne-Eickel. Im „Champions-League-Modus“ ging der SV Holsterhausen in die englische Woche, gewann 3:1 bei Firtinaspor II. Topspiel RWT – Börnig steht an.

Die Kreisliga A geht am Sonntag in ihre sechste Runde. Aber weniger als die Hälfte der Mannschaften hat bislang an jedem Wochenende auf dem Platz gestanden. Auch in dieser Woche wurde nachgeholt.

„Wir gehen jetzt in den Champions-League-Modus“, spielte Trainer Andreas Meise Anfang der Woche mit Humor auf die anstehenden englischen Wochen beim SV Holsterhausen an.

SV Holsterhausen gewinnt 3:1 bei Firtinaspor Herne II

Der Auftritt am Donnerstag war schon mal erfolgreich. Bei Firtinaspor Herne II gewannen die Holsterhauser mit 3:1 und feierten den dritten Sieg im dritten Spiel.

Timur Erk (6., 39.) und Apostolos Sagiroglu (22.) brachten Holsterhausen mit 3:0 in Führung, kurz vor der Halbzeit traf Oguzhan Can für Firtinaspor.

RWT Herne (2.) trifft auf den Dritten VfB Börnig

Damit hat Holsterhausen neun Punkte und mit dem Tabellenvierten Zonguldakspor Bickern gleichgezogen. Gegen Bickern darf Holsterhausen dann am Sonntag im direkten Duell auf eigenem Platz ran. Im besten Fall könnte die Meise-Elf also am Ende dieser Woche in die Spitzengruppe vorstoßen.

Während Tabellenführer BV Herne-Süd (15 Punkte) am Sonntag ab 13 Uhr bei Firtinaspor II zu Gast ist und einmal mehr Platz eins verteidigt, stehen sich im Topspiel des Tages RW Türkspor (2./12 Punkte) und VfB Börnig (3./10) gegenüber. Das interessante Verfolgerduell im Fußballzentrum Horsthausen wird um 15 Uhr angepfiffen.

Weitere Begegnungen des sechsten Spieltags: (13 Uhr) FC Frohlinde II - VFB Habinghorst, (15 Uhr) Eintracht Ickern - DSC Wanne-Eickel II, Victoria Habinghorst - SV Wanne 11 II, FC Marokko - ETuS Wanne, Arminia Ickern - SuS Merklinde.

