Herne. Seit diesem Jahr fährt Sven Slebioda Stockcar-Rennen. Trotz eines Unfalls: Er hat sich einen Traum erfüllt und will dem Sport treu bleiben.

Der Großvater nimmt den Enkel an die Hand und ihn zum ersten Mal mit. Dann gibt es große Augen und offene Münder. Eine neue Welt tut sich da auf, die den Enkel ein Leben lang begleiten wird.

Im Fall von Sven Slebioda und seinem Großvater war diese neue Welt kein Fußballstadion in Schwarz-Gelb oder Königsblau, sondern ein 400 Meter langer Ovalkurs in den Niederlanden. Von Kindesbeinen an ist Slebioda dem Stockcar-Sport verfallen.

Sven Slebioda: Begeisterung für den Stockcar-Sport liegt in der Familie

Diese Begeisterung scheint in der Familie erblich zu sein. Denn auch Sven Slebiodas Vater ist einige Jahre selbst Rennen gefahren. „Mein Opa war es aber, der uns alle damit infiziert hat“ , erklärt Sven Slebioda.

Bis er seinen ersten eigenen Rennwagen besitzen konnte, ging allerdings noch einige Zeit ins Land.

Erst seit diesem Jahr kann er einen gebrauchten, umgebauten Ford Sierra sein Eigen nennen. „Ich habe immer davon geträumt, ein Rennen zu fahren“, sagt er.

Erste Rennprobe im Oktober in den Niederlanden

Nach drei Trainingsfahrten gab es Mitte Oktober die erste Rennprobe für den 31-Jährigen in den Niederlanden.

„Das war der geilste Tag in meinem Leben“, erinnert er sich hörbar glücklich. Der schwere Unfall in der Finalrunde bleibt im Rückblick eher eine Randnotiz. „Die Vorläufe liefen gut. Ich war viel schneller, als die meisten gedacht haben“, erzählt er. Doch im Finallauf krachte es dann.

Auf einer Geraden stehengeblieben, fuhren mehrere Fahrzeuge hinten auf sein Gefährt auf. „Ich habe mich beinahe überschlagen.“

Verstärkungen am Wagen verhindern Schlimmeres

Doch die Verstärkungen am Wagen verhinderten Schlimmeres. „Ich hatte eine Prellung am Sprunggelenk und die Rippe tut noch bis heute etwas weh.“ Kein Grund, um aufzugeben. Die Euphorie ist ungebrochen: „Unfälle passieren. Jetzt will ich es erst recht.“

Anders in vielen Motorsportarten ist in der 2l Saloon Stockcar-Klasse, die Slebioda fährt, Autokontakt durchaus erwünscht. Damit den Fahrern dabei so wenig wie möglich geschieht, sind die Wagen außen und innen mit Metallstreben verstärkt.

Arbeit am Fahrzeug, Training für den Fahrer

Die Arbeit am Fahrzeug bleibt dabei nicht aus, aber auch der Fahrer muss an sich arbeiten.

„Ich gehe zwar nicht ins Fitnessstudio, aber ich trainiere zu Hause meine Nacken- und Rückenmuskulatur“, meint Slebioda. „Die Kräfte des Aufpralls wirken direkt auf den Körper. Da darf man keine Angst haben.“

Obwohl viel Zeit und Geld in seinen Sport fließen, betrachtet Slebioda Stockcar als Hobby.

„Es gibt keinen Fahrer, der davon leben kann. Die Preisgelder decken zumeist nicht mal die Unkosten“, beschreibt der Herner diese Motorsport-Szene.

In Deutschland wurde der letzte Kurs geschlossen, da war Sven Slebioda gerade geboren.

Rennen finden vor allem in den Niederlanden und England statt

Die Rennen finden vornehmlich in den Niederlanden und in England statt. Auf die Insel würde er es gerne einmal schaffen, „aber erst in ein paar Jahren.“

Sven Slebioda in seinem Wagen – das Fahrzeug ist außen und innen mit Metallstreben verstärkt. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Wie für viele Sportler heißt es für Slebioda aber erst einmal warten.

Die geplanten Rennen im Oktober und November wurden abgesagt, der Jahresabschluss im Dezember dürfte keine Ausnahme sein. „Ich denke, dass es im März oder April wieder losgeht.“

„Egal welches Fahrzeug, ich kann es bewegen“

Bis dahin wird er mit Sicherheit wieder an seinem Auto schrauben, oder die Verzierungen verfeinern. „Ich habe Homer Simpson auf der Motorhaube und Bart hinten drauf. Ich bin ein riesiger Simpsons-Fan.“ In diesem Fall ist die Vorliebe für Zeichentrickfiguren ebenfalls Familiensache.

„Mein Vater hatte früher Jerry von Tom & Jerry auf dem Wagen, und ich wollte immer, dass er auch Bart Simpson drauf hat. Diesen Wunsch habe ich mir jetzt bei meinem Wagen erfüllen können.“

Eine letzte Frage ist noch zu klären. Wie gut fährt Sven Slebioda eigentlich Auto? „Egal welches Fahrzeug, ich kann es bewegen“, grinst er. Das liegt sicherlich auch in der Familie.

