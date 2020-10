Die „Corona“-Tabelle der Fußball-Kreisliga A nimmt langsam Formen an. Am Sonntag standen sich vier der fünf Erstplatzierten gegenüber, wobei sich RWT Herne und der SV Holsterhausen mit ihren Siegen oben festsetzen konnten.

RWT Herne – VfB Börnig 4:3 (2:1). Börnigs erste Saisonniederlage war nur „ganz schwer zu verdauen“ für Trainer Jörg Kostrzewa: „Wir haben vor allem die Standardsituationen schlecht verteidigt“, lautete sein Fazit nach dem Spitzenspiel, das, wie sollte es auch anders sein, durch einen Standard in der 92. (!) Minute entschieden wurde.

RWT Herne: Trainer Hakan sieht einen „Glücklichen Sieg“

RWT-Trainer Serhat Hakan sprach von einem „glücklichen Sieg“ gegen einen VfB Börnig, der, „gezeigt hat, dass er in dieser Saison bis zum Ende oben mitspielen wird“.

Nach einem Eckball und einem Freistoß ging RWT durch Ömer Akdas (13.) und Murat Civak (36.) in Führung, ehe Nick Hubner kurz vor der Pause für neue Hoffnung im Börniger Lager sorgte. Auch nach dem 3:1 (Murat Civak/51.) blieb der VfB im Spiel und glich durch Hubner (70.) und Luke Schilitz (72.) aus. In der hektischen Schlussphase, auf beiden Seiten gab es je eine Gelb-Rote-Karte, war es Senad Lekaj, der nach einem Freistoß, den „ich nicht gepfiffen hätte“, so Kostrzewa, für die Entscheidung sorgte.

Tore: 1:0 Akdas (13.), 2:0 Civak (36.), 2:1 N. Hubner (45.), 3:1 Civak (51.), 3:2 N. Hubner (70.), 3:3 (72.), 4:3 Lekaj (90.).

RWT: S. Gemici; Avci (14. Kilic), Akdas, Öztürk, Türkoglu – Top, Özbek, Yildiz (70. R. Gemici), Lekaj, Yagcioglu (90. Karafilik) – Civak (90. Kahveci).

VfB: Heinze; Linkemann, Ay, Koymali, Gonzalez – Schulz, Sola, J. Hubner, Turan, Schmidtmeier (63. Gola) – N. Hubner.

SV Holsterhausen feiert gegen Bickern den vierten Sieg im vierten Spiel

SV Holsterhausen – Zonguldakspor Bickern 3:1 (1:0). Viertes Spiel – vierter Sieg für den SV Holsterhausen. Was sich auf dem Papier tadellos liest, ist für SVH-Trainer Andreas Meise „immer noch mühsam. Man merkt den holprigen Saisonstart, zu dem uns Corona gezwungen hat. Uns fehlt weiterhin die spielerische Leichtigkeit“.

Der Aufsteiger aus Bickern hielt die Partie lange offen. Patrick Wronowskis Führung (34.) glich Okan Cakiroglu aus (69.), ehe Hektik aufkam.

Timur Erk und Joshua Eßer treffen innerhalb der letzten zehn Minuten

Der eingewechselte Timur Erk wurde kurz vor der Torlinie elfmeterreif gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (80.), den Schlusspunkt setzte der ebenfalls eingewechselte Joshua Eßer (90.). Beide Tore fielen unter den Augen der Polizei, die der Holsterhauser Ordnungsdienst gerufen hatte, „damit die Situation am Spielfeldrand nicht eskaliert“, so Andreas Meise.

Für zwei dieser vier Mannschaften geht es bereits am Donnerstag (15. Oktober, 19.15 Uhr) weiter. Holsterhausen erwartet den FC Marokko, Börnig trifft an der Schadeburg auf Arminia Ickern.

Tore: 1:0 P. Wronowski (34.), 1:1 Cakiroglu (69.), 2:1 Erk (80.), 3:1 Esser (90.).

SVH: Schürmann; Karau (90. Schweden), Meise (75. Urankar), P. Wronowski (60. Erk) - M. Wronowski, Zapatka, K. Wronowski, Wistuba, Sagiroglu – Kühn (89.).

Bickern: Oeztürk; Badur, M. Bakir, Kavsur, Özkan (79. Oruc) – Bastürk, Cakiroglu, Durucan, Akgül (88. Altinkaya), Kökcam – K. Bakir.

