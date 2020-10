Der neue Krombacher-Kreispokal-Wettbewerb startet an diesem Mittwoch im Fußballkreis Herne. Mit vier Begegnungen wird die erste Runde eröffnet, alle mit Beteiligung aus Herne und Wanne-Eickel. Für manche Vereine wird dabei bereits die Erstrundenpartie ein Termin-Jonglage-Akt, muss man doch bereits diverse Ligaspiele nachholen, die aus Corona-Gründen ausgefallen sind.

Im einzigen überkreislichen Duell trifft der Vorjahres-Halbfinalist SV Wanne 11 (Landesliga) zum Start auf den Bezirksliga-Aufsteiger FC Castrop. Das Spiel am Fuchsweg in Castrop-Rauxel beginnt um 19.30 Uhr.

Kreispokal Herne: Pantringshof und SG Castrop sind noch punktlos in der Liga

Bereits um 19 Uhr machen sich zwei Kontrahenten auf den Weg zu einem ersten Erfolgserlebnis. Denn sowohl der SC Pantringshof in der Kreisliga B als auch die SG Castrop in der Bezirksliga fristen bis dato ohne Zähler jeweils am Ende der Tabelle ihr Dasein. Angesichts des doppelten Klassenunterschieds geht der SCP aber dennoch als klarer Außenseiter in das Spiel.

Die beiden weiteren Spiele werden schließlich um 19.15 Uhr angepfiffen. In einem B-Liga-Duell stehen sich die Staffelnachbarn ASC Leone und VfR Rauxel an der Emscherstraße gegenüber. Gleichzeitig tritt B-Ligist Spielvereinigung Röhlinghausen am Stadtgarten in Herne-Mitte beim klassentieferen ESV Herne an.

Titelverteidiger Obercastrop ist am 22. Oktober beim FC Marokko dran

Während die ersten Begegnungen nun also bereits ausgetragen werden, sind etliche Erstrunden-Partien noch gar nicht terminiert. Der Titelverteidiger greift bis dato als Letzter ins Geschehen ein. Wacker Obercastrop wird am 22. Oktober beim FC Marokko die Startrunde vervollständigen.

