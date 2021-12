Der letzte Spieltag steht an in der Kreisliga B: Der RSV Holthausen (vorn am Ball Cagatay Üstünel) tritt bei der SG Castrop II an, die SpVgg Horsthausen II (links Robin Meika, rechts/Nr. 3 Dennis Kleinhubbert) erwartet den Tabellenvierten SV Wacker Obercastrop II.