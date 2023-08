Herne Black Barons verpflichten fünf ausländische Spieler

Herne. Im Kampf um den Erhalt der Verbandsliga lassen die Herne Black Barons nichts unversucht. Das erwartet Headcoach Kai-Uwe Weitz von der Rückrunde.

Es gibt nur wenig, was die Black Barons an der Hinrunde beschönigen könnten. Nach fünf Spielen ohne Sieg stehen die Herner Footballer auf dem letzten Platz der Verbandsliga West. Das Team agierte nach einem mittelgroßen Umbruch in der ersten Saisonphase nicht so, wie es hätte agieren können. Doch eine Abschiedstour in Richtung sportlicher Abstieg liegt nun nicht vor den Black Barons. Sechs Spiele (inklusive des Nachholspiels gegen die Kevelaer King) liegen noch vor ihnen. Genügend Zeit also, um die Schäden zu reparieren.

Der Optimismus fließt bei Kai-Uwe Weitz nicht über. Aber vor dem Rückrundenauftakt gegen die Schiefbahn Riders (Sonntag, 6. August, 15 Uhr, Horststadion) ist vom Aufgeben beim Herner Headoach nichts zu spüren. „Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen“, sagt er. „Wir wissen jetzt, wo unsere Fehler liegen und müssen sie abstellen.“ Der klare Fokus sei, endlich die Leistung zu zeigen, zu der man im Stande ist.

Dabei sollen vor allem die erfahrenen Zugänge helfen. Schon während der laufenden Hinrunde hatte Weitz angedeutet, dass sich die Mannschaft im Sommer verstärken werde – sogar müsse. Aus den Worten wurden Taten. Neben Runningback Manuel Krafzik, der bereits zuvor für die Barons auflief, haben die Herner nun auch international ihre Fühler ausgestreckt.

Kai-Uwe Weitz ist der Headcoach der Herne Black Barons. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Black Barons empfangen die Schiefbahn Riders

Receiver Golden Madrigal spielte zuletzt in der serbischen Liga und wurde am College in den USA ausgebildet. In der Line verstärkt Michael Bauer Cuevas die Herner. Der Spanier kennt den deutschen Football aus seiner Zeit bei den Berlin Rebels und lief bereits für die spanische Nationalmannschaft auf. Zusätzlich verstärkt Lamin Danjo das Defensive Backfield der Barons.

Damit nicht genug. „Insgesamt werden wir sechs Neuzugänge präsentieren“, sagt Weitz. Ein Quarterback aus Frankreich und ein Leihspieler aus Spanien sollen noch vorgestellt werden. Bei diesen Verpflichtungen befinde man sich in den letzten Zügen.

Das bereits vorgestellte Quartett soll am Sonntag bereits zum Einsatz kommen. Inwieweit sich die Spieler in der kurzen Vorbereitungsphase an das System der Black Barons gewöhnt haben, wird sich zeigen. Die Qualität im Herner Kader ist durch die individuellen Stärken jetzt schon angestiegen. „Ich erwarte, dass wir uns verbessert darstellen“, meint Headcoach Kai-Uwe Weitz mit Blick auf den Rückrundenauftakt und fügt an: „Es ist ein schlagbarer Gegner.“ Ein Sieg wäre nicht nur Gold wert, sondern praktisch Pflicht, wenn die Black Barons auf sportlichem Wege den Klassenerhalt erreichen wollen.

