Die Corona-Pandemie mit ihren hohen Infektionszahlen in Herne und Castrop-Rauxel diktiert auch das Zahlenwerk der Fußball-Kreisliga A.

Das Tabellenbild nach dem sechsten Spieltag ist schräg, da zahlreiche Spiele abgesetzt werden mussten. Zwar wird das Bild am Donnerstag mit zwei Nachholbegegnungen etwas gerade gerückt, doch für den kommenden Sonntag wurde mit der Partie VfB Börnig gegen Victoria Habinghorst bereits wieder ein Spiel abgesagt.

BV Herne-Süd holt die Maximalpunktzahl aus sechs Spielen

Dem BV Herne-Süd hat die Coronakrise bisher noch kein Stock zwischen die Beine geworfen.

Die Mannschaft von Trainer Andreas van der Heusen „durfte“ sechsmal antreten und verbuchte dabei die Maximalpunktzahl von 18. Seine Gesellenprüfung legte der BV schon am 3. Spieltag beim 2:1-Heimsieg über RWT Herne ab. Jetzt folgen für den Tabellenführer weitere Bewährungsproben.

Am kommenden Sonntag empfangen die Süder den FC Marokko, 14 Tage später, dazwischen liegt ein spielfreier Sonntag, den SV Holsterhausen. Spätestens danach wird sich gezeigt haben, ob der BV Herne-Süd in der gesamten Spielzeit den Platz an der Sonne für sich buchen kann – falls die Pandemie es zulässt.

RWT Herne: Nutzen von Standards als Zeichen von Qualität

In Lauerstellung liegt RW Türkspor Herne. Das Team blieb bisher ebenfalls von Corona verschont und punktete in seinen sechs Spielen fünfmal dreifach.

Trainer Serhat Hakan sah am vergangenen Sonntag beim 4:3-Erfolg über den VfB Börnig einen „verdienten Sieg meiner Mannschaft. Unser Siegtreffer fiel zwar erst in der Nachspielzeit und machte dadurch unseren Erfolg glücklich. Aber er war hochverdient, denn wir hatten viele Möglichkeiten, beim Spielstand von 3:1 auf 4:1 oder gar 5:1 zu erhöhen“.

Drei der vier Türkspor-Treffer fielen nach Standardsituationen, „was für mich auch ein Zeichen von Qualität ist“, so Serhat Hakan weiter. Am kommenden Sonntag gastiert RWT beim Tabellenvierzehnten SuS Merklinde.

DSC Wanne-Eickel II: Justin Mieszczak rückt in Westfalenliga-Kader auf

Auch der DSC Wanne-Eickel II kämpft sich weiter nach oben.

Zwar rückt Torjäger Justin Mieszczak, der bisher siebenmal traf, in den von Verletzungen gebeutelten Westfalenliga-Kader auf, doch auch ohne ihn sprang beim 5:3-Sieg in Eintracht Ickern die Tormaschine an. Am kommenden Sonntag soll sie nicht ins Stottern geraten, wenn die U23 des DSC auf Firtinaspor II trifft (13 Uhr, Nebenplatz Stadion Wanne-Süd).

In der Torschützenliste der Fußball-Kreisliga A gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jeweils siebenmal genetzt haben neben dem DSC-Spieler Justin Mieszczak bisher Ahmed Abdessamie (FC Marokko), Nick Hubner (VfB Börnig) und Vadet Özbek (RWT).

Aber auch hier „regiert“ die Pandemie mit, denn aus diesem Spitzenquartett hat nur der RWT-Kicker bisher sechs Spiele bestritten.

