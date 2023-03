Herne 70: So kann sich das Saitner-Team nach vorn arbeiten

Herne. Sonntag kommt das Schlusslicht zur SG Herne 70. Auch in den Wochen danach hat der Bezirksligist die Chance, sich weiter nach vorn zu arbeiten.

Die kommenden drei Wochenenden bieten für die SG Herne 70 (9.) gute Gelegenheiten, sich wieder an Platz acht und die weiteren vorderen Tabellenplätze der Fußball-Bezirksliga 10 heranzuschieben. Sieben Punkte fehlen zum Achten Viktoria Resse. Da kommt die Möglichkeit für das Team um Trainer Sebastian Saitner gerade recht, gegen drei Abstiegskandidaten jeweils voll punkten zu können.

Nach dem schwachen Auftritt in Hassel am letzten Spieltag will man bei den Siebzigern wieder aufs Gas treten. Am Sonntag (15 Uhr) kommt Schlusslicht Sportfreunde Stuckenbusch zur Vödestraße.

SG Herne 70 ist klarer Favorit gegen die Sportfreunde Stuckenbusch

ie Recklinghäuser sammelten zuletzt immerhin gegen Tabellennachbar Hiltrop ihren zweiten Saisonpunkt, rangieren aber in der Liga nach wie vor noch ohne Sieg auf dem letzten Platz. Entsprechend ist die SG 70 in dieser Begegnung (Hinspiel: 5:3) ebenso klarer Favorit wie auch in den Folgepartien gegen VfB Kirchhellen (14.) und F.S.M. Gladbeck (16.).

Rot-Weiß Türkspor (10.) versucht zeitgleich am Sonntag (15 Uhr) beim SV Zweckel einen weiteren Rivalen im Kampf um den Klassenerhalt hinter sich zu halten. Eben erst gelang den Hernern der Sprung vorbei am SVZ. Entsprechend bedeutsam ist es für Trainer Ersan Kaya, auch dieses Spiel nicht zu verlieren.

