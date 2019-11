Heimpremiere für Soufian Arbib bei DSC Wannes B-Jugend

Die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel konnte durch das 2:2 (0:0) am Donnerstagabend im Nachholspiel gegen den VfB Waltrop die Tabellenführung der Landesliga einnehmen. Vangelis Harder und Toni Petrovic drehten die Gästeführung zwar, doch nur eine Minute nach dem 2:1 glich der VfB Waltrop zum 2:2-Endstand aus.

Der DSC hat nun einen Punkt Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Iserlohn. Dieser Vorsprung soll auch nach dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Brünninghausen Bestand haben.

Westfalias A-Jugend braucht einen Sieg beim Tabellenzweiten Wattenscheid

Nach der guten Leistung im Kreispokalfinale gegen den DSC Wanne-Eickel steht die A-Jugend von Westfalia Herne in der Bezirksliga vor einer ganz wichtigen Partie. Nur mit einem Erfolg beim Tabellenzweiten, SG Wattenscheid 09, hält sich das Team von Jörg Tottmann auch weiterhin alle Aufstiegsmöglichkeiten offen.

Firtinaspor Herne ist zu Gast beim Tabellenletzten aus Erkenschwick und will den dritten Liga-Erfolg in Serie in der A-Jugend-Bezirksliga feiern.

Erstes Heimspiel für Soufian Arbib mit der Wanne-Eickeler B-Jugend

In der B-Jugend-Landesliga steht für den neuen Trainer des DSC Wanne-Eickel, Soufian Arbib, direkt das erste Heimspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz im Sportpark Eickel an.

Zu Gast ist die ebenfalls abstiegsbedrohte Reserve des TSV Marl-Hüls, die vier Zähler Vorsprung auf den DSC hat.

Bezirksligist Westfalia Herne erwartet die DJK TuS Hordel

In der Bezirksliga will Westfalia Herne, nach dem verlorenen Kreispokalfinale gegen den FC Frohlinde, am Sonntag eine Reaktion zeigen.

Die Elf von Bektas Derdiyok erwartet das Team der DJK TuS Hordel im Stadion am Schluss Strünkede. Alle Spiele werden um 11 Uhr angepfiffen.

Weitere Spiele: SCW - SC Neheim (C-Jgd.-Landesliga, Sa. 15 Uhr), SV Wanne 11 - SCW (D-Jgd.-Bezirksliga, Sa. 13.30 Uhr).