HCW muss Topscorer stoppen – Matchwinner Weste bleibt locker

Herne. Zum ersten Heimspiel kommt TG Hörste in die Halle am Westring - und hat einen Spieler dabei, der außergewöhnliche Zahlen mitbringt.

Schon wenige Stunden nach dem Last-Minute-Auftaktsieg bei den Sportfreunden Loxten war die Marschrichtung beim HC Westfalia Herne klar. „Nachlegen“, den ersten erspielten Rhythmus am Laufen halten und die Baustellen, die sich noch aufgetan haben, schließen. Zwar kommt am Samstag nun mit der TG Hörste ein Aufsteiger in die Halle am Westring (2. September, 18.30 Uhr), aber HCW-Trainer Stephan Krebietke nimmt das Spiel nicht auf die leichte Schulter. „Wir gehen in jedes Spiel mit der gleichen Einstellung“, betont er. Da ist es egal, was der Gegner nun für eine Leistungskurve oder Vergangenheit hat.

Ohnehin schaut Krebietke in der Vorbereitung auf den nächsten Spieltag lieber auf die eigene als auf die andere Mannschaft. Gerade in Vorbereitung auf Hörste fällt ihm das noch ein Stück leichter. Denn in der Herner Aufstiegssaison vor zwei Jahren waren beide noch Ligakonkurrenten. Der Kader und Spielstil der Hörster hat sich bislang wenig verändert. Das heißt auch, dass das Augenmerk besonders auf einem Spieler liegen wird: Silvan Tarner.

Der Halblinke bestach in der Verbandsliga in den vergangenen zwei Jahren mit Fabelzahlen: 260 Tore in der Saison 2021/22 und 183 in der Aufstiegssaison der TG. „Er überragt alle“, bekräftigt Krebietke. Ihn bei wenigen Würfen und einer einstelligen Torausbeute zu halten, ist die Ausgangslage für einen zweiten Saisonsieg. „Von mir aus kann er auch zehn machen“, sagt der HCW-Trainer. Natürlich nur, wenn er dafür seine Mitspieler am Kreis nicht findet. Auch diese Stärke besitzt Tarner.

Wie man die Hörster Tormaschine in Schach hält, hat der VfL Eintracht Hagen am ersten Spieltag vorgemacht. Da kam Tarner beim 25:35 „nur“ auf fünf Tore. „Hagen hat da offensiv verteidigt“, sagt Krebietke. „Damit ist Hörste nicht so gut zurechtgekommen.“ Und so wollen das auch die Herner machen. Eine 5:1-Formation dürfte das Mittel der Wahl werden, wenn auch nicht von Beginn an.

Der eignen Offensive will Krebietke noch etwas mehr Zug verleihen. Das Tempospiel stand in der vergangenen Woche im Vordergrund. „Da haben wir im vergangenen Jahr mehr Gas gegeben“, meint er. Im Angriff wird sich auch wieder Emil Weste beweisen dürfen, der bei seinem Oberliga-Debüt aus einer starken Herner Mannschaft herausragte. „Das hätte besser nicht laufen können“, sagt er nach seinen sieben Toren. Gegen Hörste soll es für ihn „so gut wie möglich laufen“. Druck wolle er sich nicht machen.

Weste wird am Samstag bei der Defensivarbeit am Samstag geschont, kündigt Krebietke an. Er soll mehr im Angriff spielen – obwohl die Herner Bank dünner besetzt ist als noch beim Saisonauftakt. Das Fragezeichen hinter Alexander Schade besteht immer noch. Auch Luke Schumann droht auszufallen. „Bei einem von den beiden wird es vielleicht klappen“, sagt Krebietke.

Auch beim erkrankten Noah Krebietke müsse man noch schauen. Maik Klamann und Torhüter Jörn Maiß haben sich eine Zerrung zugezogen. „So müssen zwei, drei Spieler mehr spielen“, meint der HCW-Trainer. „Wir haben ja noch genug Spieler, jammern will ich da nicht.“ Auf der positiven Seite steht aber, dass Tobias Spiekermann nach seinem Urlaub wieder zur Verfügung steht.

