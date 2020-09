HCW-Dragons zeigen gegen TV Gladbeck Abwehr-Schwächen

Herne. Die A-Jugend des HC Westfalia Herne musste sich in ihrem zweiten Spiel der Oberliga-Qualifikation gegen den TV Gladbeck knapp geschlagen geben.

Die A-Jugend-Handballer des HCW mussten sich in ihrem zweiten Spiel in der Qualifikation zur Oberliga knapp mit 23:24 (11:12) gegen den TV Gladbeck geschlagen geben. Der mit der Jugend des VfL Gladbeck zusammengeschlossene TV war in dem Spiel der erwartet starke Gegner, dennoch haben sich die Dragons des HCW die Niederlage in erster Linie selbst zuzuschreiben.

Am deutlichsten fehlte es in der Abwehr. Über die gesamte Spieldauer hinweg schafften es die Herner nicht, in der Deckung die nötige Konzentration und Aggressivität an den Tag zu legen. Trainer Alexander Rödiger haderte: „Mit dem Einsatz in der Deckung aus dem Spiel der Vorwoche gegen Haltern hätten wir das Spiel gewonnen“, so sein Fazit. So aber fing sich der HCW vermeidbare Tore und kam auch nicht wie gewohnt in sein Tempogegenstoßspiel. Dass die Schiedsrichter gegen die Dragons doppelt so viele Zeitstrafen verhängten wie gegen Gladbeck, tat ein Übriges hinzu.

Die Vorrunde ist für den HCW damit abgeschlossen, ob als Gruppenerster oder -zweiter, das zeigt sich am Wochenende, wenn Gladbeck und Haltern aufeinander treffen. Danach kommt es zu Überkreuzspielen mit der anderen Qualifikationsgruppe. Die jeweiligen Sieger sind für die Oberliga qualifiziert.

HCW-Tore: Leon Welter (1), Lasse Ruppio (3), Phil Specka (5), Christopher Schade (6), Max Breil (8).