HC Westfalia setzt beim Saisonauftakt auf gesunde Mischung

Herne. Mehrere der Neuzugänge werden bei Anpfiff der ersten Partie in Loxten auf der Platte stehen, andere müssen sich ein wenig gedulden.

Es kommt nicht ganz so wie aus der Pistole geschossen, doch Stephan Krebietke muss nur kurz nachdenken. Ob er sich noch an die Startaufstellung vom Saisonauftakt im vergangenen August erinnern könne? Und der Trainer des HC Westfalia Herne kann, betet sie kurz herunter. Auch an den Spielverlauf und die Torschützen erinnert er sich. Das gleiche Kunststück wird er wohl in einem Jahr wieder genauso vollbringen können – nur die Namen der Spieler werden dann andere sein.

Denn die erste Sieben, die Krebietke im ersten Saisonspiel an diesem Samstag bei den Sportfreunden Loxten (18 Uhr) ins Feld schicken wird, sieht deutlich anders aus als noch vor einem Jahr. Das ist vor allem den Neuzugänge im Herner Kader geschuldet, die sich in der Vorbereitung über längere Zeit präsentieren konnten, und nun auch ihre Chancen bekommen sollen.

Youngster wird behutsam aufgebaut

Doch der HCW-Trainer hält die Waage bei der Wahl seiner Startaufstellung. Eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern soll den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen. So wird Henri Drees erstmal nicht von Beginn an auf Linksaußen auflaufen. „Da will ich keinen Druck aufbauen“, sagt Krebietke über den 18-Jährigen. Dafür dürfen sich Emil Weste und Tobias Böck, der gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, über einen Einsatz von Beginn an freuen. „Tobi möchte ich ein gutes Gefühl mitgeben“, erklärt Krebietke.

Julian Schneider, der letzte Herner Neuzugang vor dem Saisonstart, wird auch seine ersten Pflichtspielminuten im Westfalia-Trikot absolvieren – und das gleich von Beginn an. Er soll mit seiner Erfahrung die Offensive über die Mitte verstärken und lenken. Da er aber noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, werde es wohl bei einem 30-Minuten-Einsatz bleiben. Und diese Zeit soll er für den Angriff investieren. In der Rückwärtsbewegung und in der Defensive will Krebietke den 30-Jährigen eher schonen.

Auf der Abwehr liegt vom Start weg das Hauptaugenmerk von Stephan Krebietke. „Ich will möglichst wenig zwischen Angriff und Verteidigung wechseln“, sagt er. Beim Training am Donnerstagabend stand das deshalb noch einmal besonders im Fokus. „Ich weiß schon, welche Abwehr die Stärkste ist“, führt er weiter aus. Anhand dieser Richtlinie wird er aufstellen, gegen Loxten und in den folgenden Partien. Aus „acht oder neun Spielern“ will er Woche für Woche die beste Startformation bilden.

In der 6:0-Abwehr ist man schon „ganz gut unterwegs“. Die 5:1-Formation als notwendige Alternative müsse sich allerdings noch finden. „Joshua Dudda und Oskar Kostuj waren da super eingespielt. Daran müssen wir jetzt arbeiten“, sagt Krebietke. Denn beide stehen nicht mehr für die Herner auf dem Parkett. Dudda beendete seine Karriere verletzungsbedingt, Kostuj wechselte zu dieser Saison zur Regionalliga-Mannschaft von Tusem Essen.

Für Kostuj beginnt zeitgleich die neue Saison - allerdings in der entgegengesetzten Richtung bei Borussia Mönchengladbach. Zeit, um sich das Spiel seines Ex-Vereins anzuschauen hat er nicht. Ohnehin konzentriert er sich vollkommen auf die Aufgabe in Essen. Und auch in Herne steht der Saisonstart über allem anderen, egal welche Namen nun in der Start-Sieben stehen.

