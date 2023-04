HC Westfalia Herne muss die Favoritenrolle annehmen

Herne. Auf dem Papier ist das Spiel bei Tabellenschlusslicht HVE Villigst-Ergste für den HC Westfalia Herne leicht. Wo der Schlüssel zum Erfolg liegt.

Im Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger HVE Villigst-Ergste muss Handball-Oberligist HC Westfalia Herne an diesem Samstag um 19.30 Uhr die Favoritenrolle annehmen.

Der Punktestand des Schlusslichts von 2:48 spricht eine deutliche Sprache. Den bisher einzigen Sieg holte der Gastgeber mit 28:23 gegen den aktuellen Tabellenfünften (!) SF Loxten im Januar. Aber auch die äußerst knappen Niederlagen gegen Menden (29:31), Hahlen (24:25) und Haltern-Sythen (25:26) machen deutlich, dass sich die Schwerter Handballer trotz der prekären Lage nicht kampflos ihrem Schicksal ergeben. Sie werden nach wie vor von ihrem treuen, stets mitgehenden Publikum kräftig unterstützt.

HC Westfalia Herne: Die vorigen Spiele

Westfalias Akteure wissen um die Bedeutung dieser Partie und haben sich in der zurückliegenden Trainingswoche selbst unter Druck gesetzt. Sie wollen mit breiter Brust auftrumpfen und an die Leistung gegen den Tabellenzweiten Hagen in der Vorwoche anknüpfen. Das Hinspiel ist nicht in bester Erinnerung, tat sich der HCW doch beim 32:26-Sieg lange Zeit durchaus schwer. Trotz eines gelungenen Blitzstarts (3:0) bekam Westfalia zunächst keine Sicherheit in seine Aktionen. Mit Einzelaktionen war dem HVE nicht beizukommen. Ein mannschaftlich geschlossenes Auftreten ist deshalb das Gebot der Stunde.

Und dazu bietet der wieder besser bestückte Kader die besten Voraussetzungen. Diesmal sind unter anderem Julian Ihnen und Fin Sauerland wieder dabei. „Wir müssen wie aus einem Guss auftreten, ruhigen Kopf bewahren und clever spielen. Zwar haben wir unter Druck nicht immer unsere besten Leistungen abgerufen, doch stimmen mich der Auftritt gegen Hagen und der Trainingseinsatz in den zurückliegenden Einheiten optimistisch“, hat Trainer Stephan Krebietke zu seiner Mannschaft vollstes Vertrauen.

