HC Westfalia Herne in Zukunft ohne drei Vereins-Urgesteine

Herne. Auf drei Spieler kann Oberligist HC Westfalia Herne in der kommenden Saison nicht mehr zurückgreifen. Das hat unterschiedliche Gründe.

Vor dem letzten Spiel in der Handball-Oberliga-Saison 2022/23 verabschiedete der HC Westfalia Herne drei langjährige und äußerst verdienstvolle Akteure, die aus unterschiedlichen Gründen dem Verein in der neuen Oberliga-Meisterschaftsrunde nicht mehr zur Verfügung stehen.

Fabian Scheunemann hat nach seiner Zeit in der Jugend mittlerweile zwölf Jahre im Seniorenbereich absolviert und ist damit „Dienstältester“ Handballer des HCW. In dieser Zeit war er maßgeblich an zwei Aufstiegen in die Verbandsliga und dem letztjährigen Aufstieg in die Oberliga beteiligt.

Und hier trug er insbesondere als verlässlicher Siebenmeterschütze und Kreisläufer zum Klassenerhalt bei. Fabian Scheunemann wird aber nicht gänzlich aufhören oder den Verein gar verlassen, sondern nur kürzer treten und die in die Bezirksliga aufgestiegene Zweitvertretung unterstützen.

Ein gegensätzliches Ziel verfolgt Oskar Kostuj, der auch ein Herner Eigengewächs ist und trotz seiner erst 22 Jahre dem Verein lange Jahre angehört. Als Spielmacher und Torschütze war er für Westfalia der Unterschiedsspieler dieser Oberliga-Saison und hinterlässt deshalb eine große Lücke. Alle gönnen ihm aber die Chance, beim Zweitbundesligisten Tusem Essen seine ambitionierten Ziele erfolgreich anzugehen.

Bommern und Herne kennen Oberliga-Gegner- Profitiert Riemke?Joshua Dudda hat als Dritter im Bunde den bedauerlichsten Grund für einen Abschied: Der ebenfalls seit frühester Jugend das Westfalia-Trikot tragende Abwehrspezialist muss wegen mehrfacher schwerwiegender Knieverletzungen schon in jungen Jahren seine erst so richtig angelaufene Karriere beenden.

Auch in der Oberliga hat er insbesondere mit überragenden Defensivleistungen einer Vielzahl von Gegenspielern Grenzen gesetzt, bis ihn erneut eine schwere Verletzung stoppte. Der zweite Vorsitzende des HC Westfalia Robin Hodde bedankte sich im Namen des Vereins bei den Verabschiedeten für ihren großartigen Einsatz und überreichte Erinnerungsgaben. Die Fans zollten mit starkem Beifall ihre Anerkennung.

