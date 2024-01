Hallenturnier und Testspiel: Wanne 11 plant zweigleisig

Wanne-Eickel Der SV Wanne 11 nimmt am Wochenende an der inoffiziellen Stadtmeisterschaft teil und testet auch gegen einen Westfalenligisten.

Der SV Wanne 11 startet an diesem Wochenende nicht nur bei der inoffiziellen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Neben dem Turnier um den Alfred-Schmidt-Pokal steht für die Landesliga-Mannschaft von Trainer Franko Pepe am Sonntag auch schon das erste Testspiel der Winter-Vorbereitung gegen einen starken Westfalenligisten auf dem Programm.

Dass die Elfer am Samstag in der Halle am Westring ausscheiden, ist eher unwahrscheinlich, da nur der Letzte der vier Vorrundengruppen die Segel streicht. In der Gruppe D mit dem ASC Leone, der SG Herne 70 und dem ESV Herne ist der SV Wanne 11 der Favorit. Daher ist es wahrscheinlich, dass es am Sonntag zu einer Terminkollision zwischen der Endrunde des Hallenturniers und dem Testspiel gegen den Holzwickeder SC (15 Uhr, Hauptstraße) kommt.

Franko Pepe zählt „übliche Verdächtige“ als Favoriten auf

Franko Pepe wird die Mannschaft für den Sonntag also aufteilen müssen. „Ein Teil wird in die Halle fahren, der andere Teil mit mir zum Platz“, sagt der Coach. Sein Assistent Peter Adamek wird selbst in der Halle mit am Ball sein. Zwar ist die Personallage für die beiden Veranstaltungen nicht rosig, da die Wanner mehrere krankheitsbedingte Ausfälle haben. Franko Pepe verspricht aber: „Wir werden sowohl in der Halle als auch auf dem Platz eine vernünftige Truppe haben.“

Schließlich geht es in der Halle ums Prestige und gegen Holzwickede darum, die Weichen für eine erfolgreiche Vorbereitung frühzeitig zu stellen. „Mir ist es generell wichtig, gegen starke Gegner zu testen“, sagt Franko Pepe zur Gegnerwahl. Holzwickede hat in der Westfalenliga 2 auf Tabellenplatz fünf überwintert, mit nur zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer TuS Erndtebrück.

Den einen Top-Favoriten auf den Sieg beim Alfred-Schmidt-Pokal in der Halle sieht Franko Pepe nicht. Er zählt die „üblichen Verdächtigen“ als Titelanwärter auf: Horsthausen, Sodingen, den DSC. „Aber auch die vermeintlich Kleinen können eine gute Rolle spielen“, sagt er. Das will natürlich auch der SV Wanne 11.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne & Wanne-Eickel!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel