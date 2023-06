Gelsenkirchener City Nacht: Vier Radrennfahrer verletzt

Gelsenkirchen. Die 29. City Nacht von Schaffrath wurde von einem schweren Zusammenstoß überschattet. Das Rennen musste unterbrochen werden.

Bei der 29. City-Nacht von Schaffrath waren am Mittwochabend 50 Radrennfahrer am Start, darunter der Vize-Europameister in der Mixed Staffel Justin Wolf und Top-Talent Tim Torn Teutenberg, der in diesem Jahr im schweizerischen Grenchen Europameister im Ausscheidungsfahren wurde.

Zunächst war die Stimmung bei den vielen tausend Fans, die den Rundkurs am Stegemannsweg säumten, gelöst. Doch dann der Schock: In der 20. Runde kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß auf der Seite, die nur geringes Zuschaueraufkommen aufwies. Vier Radrennfahrer überschlugen sich nach einem Fahrfehler. Das Rennen wurde für 45 Minuten unterbrochen. Mehrere Krankenwagen und die Feuerwehr Gelsenkirchen rückten an, um die Verletzten zu versorgen.

City-Nacht Gelsenkirchen: Besonders schlimm erwischt es Lennart Rilling

City Nacht-Organisator Michael Zurhausen sagt im Gespräch mit der WAZ: „Auf dem Teilstück, auf dem der Unfall passiert ist, waren die Rennfahrer mit 63 km/h unterwegs. Wichtig ist natürlich, dass alle ganz schnell von den Sanitätern versorgt worden und ins Krankenhaus gebracht worden sind. Drei Fahrer bleiben zur Beobachtung dort, um auf Nummer sicher zu gehen.“

Besonders schlimm erwischte es Lennart Rilling (Team Möbel Ehrmann), der lange von Rettungskräften versorgt wurde, bevor er ins Hospital gebracht werden konnte. Die Organisatoren sperrten das Teilstück, auf dem der Unfall passierte, mit Plastikband ab.

Der Großteil des Feldes legte eine Pause an der Start-Ziel-Linie ein. Nicht alle Fahrer, die vom Unfall verschont blieben, setzten das Rennen fort. Joshua Asel, Teamkollege des schwer verletzten Lennart Rilling, stand lange am Krankenwagen, in dem sein Kumpel behandelt wurde – und fuhr dann zur Unterstützung mit ins Hospital. Asel: „Ums Weiterfahren geht es für mich nicht. Ich fahre jetzt zu meinem Kumpel ins Krankenhaus.“

