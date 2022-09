Weiter geht es für die Herner EV Miners in der Eishockey-Oberliga Nord: Am Freitag kommen die EXA Icefighters Leipzig, Sonntag spielt der HEV in Herford. Vorn rechts Hernes Valentin Der im Spiel gegen Tilburg (vorn li. Raymond van der Schutt).

Eishockey - Oberliga Nord Gegen Leipzig, in Herford: Was den Herner EV erwartet

Herne. Bisher hat der Herner EV mit drei Siegen überrascht. Nun geht es für das Team um Trainer Danny Albrecht gegen Leipzig und in Herford weiter.

Und weiter geht die wilde Jagd! Nach den drei Auftaktsiegen gegen Halle, die Hannover Indians und Tilburg empfängt das Überraschungsteam des Herner EV an diesem Freitag um 20 Uhr die Icefighters Leipzig. Am Sonntag treten die Miners um 18 Uhr beim Namensvetter Herforder EV an.

Gegen Leipzig werden die Gysenberger auf eine kompakte Defensive treffen, schon in der letzten Saison ein Markenzeichen der Icefighters.

In ihren bisherigen drei Spielen mussten die Sachsen erst zwei Gegentore in der regulären Spielzeit hinnehmen – das ist Ligabestwert.

Herner EV hat die bisher beste Schusseffizienz

Damit kann der HEV allerdings auch dienen. Das Team von Trainer Danny Albrecht weist mit knapp 19 Prozent die beste Schusseffizienz aller Nord-Oberligisten auf und hat somit bisher bei fast jedem fünften Torschuss getroffen.

Auch ein weiteres Manko aus der Vorbereitung scheint beseitigt – in der Überzahlstatistik belegen die Miners derzeit Platz drei. Gerade gegen eine abwehrstarke Mannschaft wie die Icefighters könnte das am Ende den Ausschlag geben.

Auch in Herford werden die Grün-Weiß-Roten geduldig agieren müssen. „Dort ist es immer unangenehm zu spielen. Zudem verfügen sie aktuell über ein gut funktionierendes Powerplay, und auch die Torhüterleistungen sind stark. Hier gilt es, das Abwehrbollwerk zu überwinden“, so der HEV-Coach. Gegen Leipzig rechnet er mit einem laufintensiven und schnellen Spiel gegen vier ausgeglichene Reihen.

Mit der bisherigen Bilanz ist Danny Albrecht mehr als zufrieden, natürlich: „Wenn mir vor dem Saisonstart jemand gesagt hätte, dass wir nach den ersten drei Spielen neun Punkte haben, hätte ich es sofort genommen. Und jetzt nehme ich es natürlich auch.“

Miners gehen voll fokussiert in die nächsten Spiele

Der trainingsfreie Mittwoch nach diesen drei Kraftakten war da natürlich überfällig. „Die Jungs brauchten diesen freien Tag, damit wir nun wieder voll fokussiert und erholt in die nächsten anstrengenden Spiele gehen können“, so der HEV-Coach, dessen Team erneut dreimal in fünf Tagen gefordert ist.

Nach dem Wochenende geht es schon am Dienstag mit dem Derby bei den Moskitos Essen weiter. Am heimischen Gysenberg machen sich die Miners nach dem Leipzig-Spiel allerdings erst einmal rar – neun der zwölf darauffolgenden Spiele finden auswärts statt.

Der erkrankte Nils Liesegang wird wahrscheinlich auch am Wochenende ausfallen. Wann der Stürmer wieder einsatzfähig ist, ist momentan noch nicht abzusehen. Einige andere Akteure haben kleinere Blessuren davongetragen, unter anderem durch die zahlreichen geblockten Schüsse. Ob es im Einzelfall für einen Einsatz reicht, entscheidet sich jeweils erst am Spieltag.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel