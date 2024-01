Gegen Favorit Keltern: Darauf setzt der Herner TC

Herne Der Meister und Tabellenführer kommt. Für das Piotrowski-Team geht es um dringend nötige Punkte. Zwei Neuzugänge geben ihr Heimdebüt.

Die schönsten Siege sind solche, die niemand erwartet. Insofern kann der Herner TC an diesem Sonntag (16 Uhr, H2K-Arena) frei von der Leber weg aufspielen und versuchen, sich mit einem Heimsieg gegen den Meister und aktuellen Tabellenführer aus Keltern zwei „Bonuspunkte“ auf sein Konto zu packen. Hilfreich, ja fast notwendig wäre das, stehen Hernes Basketballerinnen doch mit 4:10 Siegen auf einem Abstiegsplatz und laufen Gefahr, nach vielen Jahren die höchste deutsche Spielklasse verlassen zu müssen.

Die Fakten sprechen allerdings nicht für einen solchen Überraschungscoup. Zwar haben sich die Rutronik Stars im Dezember in Halle und gegen Saarlouis zwei Ausrutscher erlaubt, ihre übrigen zwölf Begegnungen aber haben sie meist recht deutlich für sich entschieden. Die Bundesliga zu dominieren und den Titel zu verteidigen, ist fast schon der minimale Anspruch im Enzkreis, nachdem man auf internationaler Ebene keine große Rolle gespielt hat. Inzwischen steht Sterne-Headcoach Goran Lojo trotz der Tabellenführung stark unter Druck. Ihm wurde nach dem 85:42-Kantersieg gegen die Wings Leverkusen am letzten Wochenende eine gemessen an der Qualität seiner Spielerinnen seit Wochen „katastrophale Performance“ der Mannschaft angelastet.

Herner TC: Gegner Keltern hat einen üppigen Kader mit klangvollen Namen

Überdies hat Keltern unter der Woche seine Topscorerin verloren. Courtney Hurt kam erst im November aus Israel und ist wieder dorthin zurückgekehrt, weil der Ligabetrieb offenbar trotz des anhaltenden Nahost-Konflikts wieder aufgenommen werden soll. Hurt hatte sich bei ihren acht Einsätzen mit einem Schnitt von 18,5 Punkten und 9,5 Rebounds in beiden Kategorien an die Spitze des internen Rankings gesetzt.

Zweifellos aber können die Sterne Hurts Abgang gut kompensieren. Schließlich haben sie die ersten sechs Saisonspiele auch ohne die amerikanische Flügelspielerin für sich entschieden, und der üppige Kader ist gefüllt mit klangvollen Namen. Dazu zählen Alexandra Wilke (11,3 Punkte pro Spiel), Point Guard der deutschen Nationalmannschaft, die Dreierspezialistinnen Adrienne Webb (9,4) und Sara Roumy (12,2) oder die Centerinnen Samantha Cooper (11,9/5,1 Rebounds) und Alexandria Kiss-Russ (8,6/6,3). Aber auch die Finninnen Linda-Lotta Lehtoranta und Elina Koskimies oder die Kroatin Matea Tavic kann Goran Lojo ohne großen Qualitätsverlust aufs Parkett schicken.

Herner TC Basketball: Weitere Berichte

Von einer solchen Auswahl kann Marek Piotrowski nur träumen. „Zur Zeit läuft es nicht gerade rund, um es vorsichtig auszudrücken“, sagt Hernes Cheftrainer mit Blick auf einen weiteren Ausfall. Giovanna Smorto hat sich beim Spiel in Freiburg die Nase gebrochen und musste operiert werden. Zum Glück ist Laura Zolpers Erkältung so weit abgeklungen, dass sie wieder im Kader ist. Gespannt sein dürfen die HTC-Fans auf Paige Robinson und Aldona Morawiec, die erstmals in heimischer Halle zu sehen sind. Beide Neuzugänge haben bei ihrem Debüt in Freiburg gute Ansätze gezeigt und sollten nach einer kompletten gemeinsamen Trainingswoche besser in die Abläufe integriert sein.

Ähnlich wie zuletzt gegen Marburg, als die Fans ihr Team in der Verlängerung zum Sieg schrien, baut der HTC auch am Sonntag auf Hilfe von den Rängen. Da soll diesmal eine weiße Wand stehen. „All in White“ nennt der HTC die Aktion und bittet alle Zuschauer, ein weißes Oberteil anzuziehen, um akustisch mit „Heeeerne-Rufen“, aber auch optisch die Unterstützung zu signalisieren. Vielleicht zeigt der große Favorit dann ja doch Nerven.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Gelsenkirchen lesen Sie hier!

Alles rund um den FC Schalke 04 lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel