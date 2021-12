Der Fußballkreis in Herne trauert um Fritz Murso.

Herne. Der Fußballkreis Herne trauert um Fritz Murso. Der langjährige Kreisjugendübungsleiter verstarb im November.

Der Fußballkreis Herne trauert um seinen Ehren-Kreisjugendübungsleiter Fritz Murso. Er ist am 13. November im Alter von 85 Jahren verstorben.

Als Spieler war Murso unter anderen beim TB Eickel aktiv. 1974 wurde er Kreisjugendübungsleiter. In seiner Zeit feierten Herner Auswahlmannschaften der D- und C-Junioren große Erfolge. Viele der Talente, die unter Murso spielten, schafften es später in den Profifußball, beispielsweise Wolfram Wuttke und Marc André Kruska. Murso war zudem in der Trainerausbildung aktiv. Viele Trainer, die aktuell noch als Übungsleiter aktiv sind, dürften unter ihm gelernt haben.

Fritz Murso: Der ehemalige Fußballfunktionär ist verstorben. Foto: Fußballkreis Herne

Die Ausbildung von Trainern war ihm stets ein Anliegen. In den 1980er-Jahren hatte er die Idee von Kurzschulungen, die der Verband heute anbietet. Eine weitere Idee von Murso war die Neuordnung der Ligen in dem Bereich der D-Jugend mit neu eingeführten Qualifikationsrunden.

Auf dem Kreisjugendtag 2007 gab Fritz Murso sein Amt in jüngere Hände. Der Kreisjugendtag ernannte ihn auf Vorschlag des Kreisjugendausschusses einstimmig zum Ehren-Kreisjugendübungsleiter.

Auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt stand er als Helfer, bei Sichtungen und Trainerausbildungen zur Verfügung.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte sich Fritz Murso in den vergangenen Jahren zurückgezogen. Am 13. November 2021 verstarb er kurz nach seinem 85. Geburtstag. Der Fußballkreis Herne hat Murso sehr viel zu verdanken und wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

