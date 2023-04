Fitness-Challenge: So erfolgreich satteln Herner Ruderer um

Herne. Moritz Boeddinghaus und Michael Schirmer, Ruderer des RV Emscher, sind auch in einer anderen Sportart erfolgreich. Was sie an „Hyrox“ reizt.

Der Schweiß steht auf der Stirn. An den Armen treten die Muskeln, Sehnen und Adern hervor. Und auch wenn alles auf den Bildern nach Anstrengung und Entbehrung schreit, die Gesichter sprühen vor Glück. Das Lächeln ist so breit, wie es nur sein kann. Und trotzdem stellt sich beim Blick auf Moritz Boeddinghaus und Michael Schirmer die eine Frage: Warum tut man sich so etwas an?

„So etwas“, das ist Hyrox. Eine Fitness-Challenge, die aus acht ein-Kilometer-Läufen besteht, jeweils unterbrochen durch verschiedene Workouts. Von Burpees über 1000 m auf der Rudermaschine bis zum Gewicht-Schlitten-Schieben. Im Original haben die Disziplinen englische Namen - weniger anstrengend macht sie das aber in keinem Fall.

Hyrox: Über 1000 Fitnesswütige sind in Köln dabei

Die Hyrox-Events, die durchaus mit Crossfit verglichen werden können, gibt es seit 2017. Gründer sind der Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste und sein Geschäftspartner Christian Toetzke. Seitdem wächst die Marke immer weiter. Bis zu 4000 Teilnehmer sind bei einzelnen Veranstaltungen schon dabei gewesen. Mitte April waren es ebenfalls wieder über 1000 Fitnesswütige - darunter auch die beiden Herner Ruderer und Sportler Boeddinghaus und Schirmer.

„Es war eine relativ spontane Entscheidung“, meint Boeddinghaus. „Ein Kumpel hat sich verletzt und ich bin eingesprungen. Ich wurde mit dem Argument eingeladen, ich sei ja eh fit.“ Große Vorbereitungszeit hatte er also nicht, aber: „Solche Sachen liegen uns Ruderern, wenn man auch noch laufen kann.“ Seit Jahren ist er im Triathlon unterwegs und trainiert gerade für den Iron Man in Frankfurt.

Fitness-Challenge statt Escherhammer

Das Rudern steht bei ihm mittlerweile nicht mehr im Fokus. Zwar waren Boeddinghaus und auch Michael Schirmer Teil des Emscherhammers des RV Emscher, aber aktuell spielt das keine Rolle. „Ich bin komplett raus“, erklärt Böddinghaus. „Ich weiß nur, dass die Bundesliga derzeit nicht in Planung ist.“

Beim Hyrox-Wettbewerb in Köln: Moritz Boeddinghaus (li.) und Michael Schirmer. Foto: Boeddinghaus

Er hat ja auch so genug Sport zu treiben – auch Hyrox. „Wir haben uns schon für das nächste Event im November in Hamburg angemeldet“, meint er. „Wir haben ein wenig Lunte gerochen.“ In einer Zeit von 1:04;05 h erreichten sie Platz 19 unter 223 Doppelteams bei den Männern und Platz 11 in der Altersklasse 30-39. „Das lief viel besser als erwartet. Über die Altersklasse hätten wir uns sogar fast für die WM qualifiziert“, sagt Boeddinghaus ungläubig. Das dürfte genug Anreiz für die nächste Teilnahme sein. Egal, in welcher Sportart, der Ehrgeiz bleibt.

