Firtinaspors Coach trifft auf Ex-Verein Westfalia Herne

Herne/Wanne-Eickel. Zwei Partien im der zweiten Kreispokalrunde finden am Dienstag (26.9.) statt. Westfalia Herne, Firtinaspor und RWT Herne sind im Einsatz.

Pokalabend an der Emscherstraße! Firtinaspor Herne empfängt in der zweiten Runde des Kreispokals am Dienstag den SC Westfalia Herne (19 Uhr). In der weiteren Partie des Abends muss Firtinaspors Bezirksliga-Konkurrent RWT Herne beim A-Ligisten SuS Merklinde antreten (19.30 Uhr)

„Wir wollen es Westfalia Herne natürlich so schwer wie möglich machen. Der SCW ist klarer Favorit in diesem Spiel. Alles weitere wird sich zeigen, wenn der Anstoß erfolgt ist“, sagt Bektas Derdiyok. Der Trainer von Firtinaspor hat vor einiger Zeit bereits in der Nachwuchsabteilung des SCW gearbeitet und trifft nun auf seinen alten Club.

Mit seinem derzeitigen Team macht er aktuell schwere Wochen durch. Am Sonntag gab es gegen Viktoria Resse in der Bezirksliga eine 1:3-Niederlage, bei der alle drei Gegentore in der Nachspielzeit der Partie fielen. Firtinaspor liegt als Landesliga-Absteiger derzeit sogar auf einem Abstiegsplatz.

Ganz anders sieht es bei Westfalia Herne aus. „Wir haben uns definitiv nicht von unserer besten Seite gezeigt“, war Hayrettin Celik nach dem Spiel gegen Westfalia Langenbochum zwar nicht komplett zufrieden, doch der SCW konnte sich durch den 2:0-Heimsieg weiter an der Tabellenspitze der Landesliga halten. Kapitän Christian Silaj und Veli Cetin sahen zudem die Gelb-Rote-Karte.

Nach der 1:3-Niederlage am Sonntag in der Bezirksliga gegen den SV Horst-Emscher will RWT Herne nun zumindest im Pokal wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Doch die Mannschaft von Michael Pannenbecker muss gewarnt sein: Merklinde rangiert in der Kreisliga A nach sieben Spieltagen auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz, musste jedoch am Wochenende im Derby gegen den VfB Habinghorst eine 0:1-Niederlage hinnehmen.

