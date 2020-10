Firtinaspor Herne – SW Wattenscheid (15 Uhr, Emscherstraße). Nach dem Punktgewinn am vorigen Sonntag beim Kirchhörder SC will Firtinaspor nun am Sonntag, im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Wattenscheid, nachlegen und den ersten Saisonsieg einfahren.

Die Gäste kommen aber ebenfalls mit Selbstvertrauen an die Emscherstraße, denn die Mannschaft von Christian Möller erkämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand gegen den Tabellenführer aus Horsthausen am letzten Sonntag noch einen Punkt.

Firtinaspor Hernes erster Punkt in Kirchhörde war gut für die Moral

„Der Punktgewinn in Dortmund war natürlich sehr gut für die Moral meiner Mannschaft. Dies hat man auch unter der Woche im Training gemerkt“, so Firtina-Coach Eyyüp Hasan Ugur.

Sein Team blieb dabei erstmals ohne Gegentor, nutzte jedoch die sich bietenden Torchancen nicht aus. „Ein Sieg in Kirchhörde wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, blickt der Firtina-Coach noch mal auf das letzte Wochenende zurück. An diese starke Leistung gilt es nun am Sonntag anzuknüpfen.

„Es wird einfach mal Zeit für die ersten drei Punkte“

„Wir wollen endlich zu Hause mal drei Punkte holen. Die Mannschaft hat im Training bewiesen, dass sie richtig Lust auf dieses Spiel hat. Dies wollen wir nun auch gegen Wattenscheid umsetzen. Es wird einfach mal Zeit für die ersten drei Punkte“, gibt Eyyüp Hasan Ugur die Marschroute aus.

Erstmals kann der Coach dabei auf den kompletten Kader zurückgreifen. Alle Spieler stehen zur Verfügung und sind einsatzfähig. „Keine verletzten und keine gesperrten Spieler. Das ist natürlich eine tolle Sache. So habe ich die Qual der Wahl“, will sich der Firtina-Coach vor der Partie gegen Wattenscheid nicht in die Karten schauen lassen.

Mehr Bilder und Artikel aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport gibt es hier