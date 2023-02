Firtinaspor Herne: Über 18.000 Euro Spenden kommen zusammen

Herne/Wanne-Eickel. Firtinaspor Herne hat zum Benefizturnier an die Emscherstraße eingeladen: Insgesamt kommen 18.100 Euro an Spenden für die Erdbebenopfer zusammen.

„Gemeinsam etwas bewirken“ – Unter diesem Motto stand das Benefizturnier von Firtinaspor Herne zugunsten der Opfer der schlimmen Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien, das am Samstag an der Emscherstraße stattfand. Und gemeinsam hat man richtig etwas bewirken können. Insgesamt 18.100 Euro kamen an Spenden zusammen, insgesamt waren über den Tag verteilt knapp 2000 Gäste mit dabei.

„Wir sind sehr dankbar, dass so viele Menschen mitgeholfen haben. So konnten wir alle unseren kleinen Anteil leisten und die Erdbebenopfer unterstützen“, sagt Gökhan Negüzel.

Firtinaspor Herne: Fünf Stunden Fußball und große Spendenbereitschaft

Der Firtinaspor-Sprecher kümmerte sich mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus dem Verein um die Organisation, um die Werbung und die Durchführung des Turniers. Bevor der Wettbewerb aber begann, gab es bei bewegenden Trompetenklängen eine Schweigeminute aller Beteiligten für die Opfer der schweren Naturkatastrophe. Der sportliche Verlauf stand danach absolut im Hintergrund, so dass am Ende auch keine Platzierungsspiele oder ähnliches ausgetragen wurden.

Insgesamt 20 Mannschaften aus dem Ruhrgebiet waren auf zwei Kleinfeldern, in der Spielform mit sechs Feldspielern und einem Torhüter, dabei. Aus Herne spielten alle drei Teams der Gastgeber, Rot-Weiß Türkspor, Trabzonspor Herne, die SG Herne 70, Zonguldakspor Bickern, Fortuna Herne und Firtinaspors Platznachbar ASC Leone mit.

Insgesamt fünf Stunden Fußball bekamen die Besucherinnen und Besucher an der Emscherstraße zu sehen, viel wichtiger war jedoch das Drumherum und die überwältigende Spendenbereitschaft. Die Gastgeber hatten in kürzester Zeit eine große Veranstaltung durchführen können mit zahlreichen Verpflegungsständen und weiteren Aktionen. „Vielen Dank für diese tolle Organisation. Ein Dank auch an alle Beteiligten und Mitwirkenden“, so das große Lob vieler Vereine im Anschluss auf der Facebook-Seite von Firtinaspor.

Schweigeminute: Vor Beginn des Turniers bei Firtinaspor Herne versammelten sich die Mannschaften auf dem Platz an der Emscherstraße. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Doch nicht nur Sportler waren am Samstag zu Gast, auch viele Politiker besuchten das Turnier und unterstützten die Spenden-Idee der Rot-Weißen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Vorhaben so gut mitgetragen wurde. Wir sind wirklich sehr dankbar“, freute sich Gökhan Negüzel. Die Spendensumme werden die Verantwortlichen nun so schnell wie möglich dorthin überweisen, wo das Geld dringend benötigt wird. Ein Teil der Summe geht an den AFAD, die türkische Katastrophenschutzbehörde. Der andere Teil kommt „Türkiye Kizilay“ zu, dem türkischen Roten Halbmond, der größten Hilfsorganisation des Landes.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel