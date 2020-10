Kirchhörder SC – Firtinaspor Herne 0:0. Firtinaspor hat sich beim Kirchhörder SC den ersten Punkt der noch jungen Landesliga-Saison erkämpft.

Nach der zweiwöchigen Corona-Pause und dem erneut abgesagten Spiel gegen Brackel war dies ein wichtiges Erfolgserlebnis für die junge Mannschaft von Coach Eyyüp Hasan Ugur.

Firtinaspor Herne verpasst seine Tormöglichkeiten

„Wenn man mir vorher gesagt hätte, dass wir einen Punkt mitnehmen, hätte ich es sofort unterschrieben. Nach diesem Spielverlauf dann aber nicht mehr“, bilanzierte der Coach.

Firtina zeigte eine gute Leistung, spielte sehr diszipliniert, stand in der Defensive kompakt und hatte in der Offensive auch einige gute Tormöglichkeiten. „Vor dem Tor haben wir leider noch einige Probleme. Wir hätten drei oder vier Tore machen können“, ärgerte sich der Coach. Wichtiger war für ihn jedoch an diesem Nachmittag die starke Defensivleistung. „Ich habe mich sehr gefreut, dass wir zum ersten Mal ohne Gegentor geblieben sind. Dies ist auch für die Moral der Spieler wichtig“, so Eyyüp Hasan Ugur weiter.

Drei Punkte waren im Bereich des Möglichen

Mit etwas mehr Glück und ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wären aber auch drei Punkte im Bereich des Möglichen gewesen. „Diesen Sieg hätte sich meine Mannschaft auf jeden Fall verdient. Die größeren Chancen hatten definitiv wir und demnach hätte ich auch gerne alle drei Punkte mit nach Hause genommen“, so der Firtina-Coach abschließend.

Firtina: Wassmann; Aksoy, Yilmaz, Arlat, Ogbonna - Karaca, Basar, Al-Hakim (90. Korn), Yagci (85. Awanchiri), Köklüoglu - Altay (76. Gideroglu).

