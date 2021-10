Firtinaspor Herne geht in Hälfte zwei gegen Türkspor unter

Herne/Wanne-Eickel. Vier Treffer alleine nach der Pause: Firtinaspor Herne geht bei Türkspor Dortmund mit 0:5 unter.

Firtinaspor Herne macht sich das Leben selbst schwer

Türkspor Dortmund – Firtinaspor Herne 5:0 (1:0). Zu Beginn der Partie machten sich die Gäste das Leben selbst schwer und verloren immer wieder den Ball im eigenen Spielaufbau. So lud Firtina die Gastgeber immer wieder zu Torchancen ein, die Keeper Alexander Ruscher aber vorerst entschärfen konnte. Bis zur 38 Minute spielten die Gäste auch gut mit und hielten die Partie offen, doch mit dem 1:0 für Dortmund änderte sich die Partie.

„Wir hätten vorher auch mit etwas Glück in Führung gehen können, dann wäre es auf jeden Fall ein anderes Spiel geworden“, sagte Firtina-Coach Kaan Zengin nach der Partie.

Doch von der Halbzeitführung beflügelt spielte Türkspor Dortmund nach dem Wechsel groß auf und unterstrich seine Favoritenstellung in der Liga. Die Gastgeber legten nach 62 Minuten das 2:0 nach, die letzten drei Treffer fielen dann in der Schluss-Viertelstunde.

Vor allem Türkspor-Stürmer Santilano Braja bekamen die Gäste nie in den Griff. Der Angreifer erzielte zwei Treffer selbst und war an den weiteren Toren ebenfalls beteiligt. „Am Ende geht der Sieg für Dortmund absolut in Ordnung. Auch die Höhe des Erfolgs war verdient“, so das abschließende Fazit von Kaan Zengin.

Trainer Zengin: „Werden uns nicht vom Weg abbringen lassen“

„Wir müssen unsere Punkte dann in anderen Spielen holen und werden uns durch dieses Spiel sicher nicht von unserem Weg abbringen lassen“, hatte der Coach das Spiel aber bereits mit dem Schlusspfiff abgehakt und fokussierte sich bereits auf das kommende Heimspiel am nächsten Sonntag an der Emscherstraße gegen den Hombrucher SV.

Tore: 1:0 (38.), 2:0 (62.), 3:0 (75.), 4:0 (87.), 5:0 (90.).

Firtina: Ruscher; Rompf, Pulat, Aksoy, Koprivica – Köklüoglu (86. Opus), Dagli (66. Ogbonna), Durmus, Demirci (81. Demirdas), Akkan – Itodo.

