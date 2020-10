Wanne-Eickel. Firtinaspor Herne verliert unglücklich mit 1:2 gegen SW Wattenscheid und bleibt im Tabellenkeller. Emre Karaca sieht in der Nachspielzeit Rot.

Firtinaspor Herne – SW Wattenscheid 1:2 (0:1). Firtinaspor musste im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Wattenscheid eine 1:2-Heimpleite hinnehmen und bleibt damit weiter im Tabellenkeller der Landesliga stecken.

„Es war aber ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Beide Teams wollten gewinnen, haben die Zweikämpfe hart geführt und wirklich alles reingeworfen“, bilanzierte Firtina-Coach Eyyüp Hasan Ugur.

Firtinaspor Herne verpasst zunächst die Chance zum Ausgleich

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Gäste in der 25. Spielminute mit 0:1 in Führung. Einen Freistoß aus dem Halbfeld konnte Keeper David Wassmann nicht richtig wegfausten, den Schuss von Patrick Mosemann konnte er zwar noch gerade so entschärfen, doch beim Nachschuss war der Torhüter dann machtlos.

Kurz vor dem Seitenwechsel hätten die Gastgeber dann aber ausgleichen müssen, doch Emre Karaca vergab freistehend vor dem Tor. „Das Ding muss einfach rein“, ärgerte sich der Firtina-Coach nach dem Spiel.

Mert Altay trifft zum 1:1 für Firtinaspor

Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff machte es Mert Altay dann besser. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld setzte sich der Stürmer mit etwas Glück gegen zwei Gegenspieler durch, behielt vor dem Tor die Nerven und schon eiskalt ein.

Eine Viertelstunde vor dem Ende erzielten die Gäste dann das umjubelte Siegtor. Ein Freistoß von der rechten Seite segelte durch den Firtina-Strafraum, an Freund und Feind vorbei, und auch David Wassmann konnte dem Ball nur hinterherschauen.

In der Nachspielzeit sieht Emre Karaca die Rote Karte

„Wir haben nach dem Ausgleich viel Druck gemacht und wollten das Spiel gewinnen. Auch nach dem erneuten Führungstreffer waren wir noch im Spiel und hätten auch den Ausgleich erzielen können, aber der Ball wollte einfach nicht mehr über die Linie. Da war dann auch einfach etwas Pech dabei“, ärgerte sich Eyyüp Hasan Ugur.

Zu allem Überfluss sah Emre Karaca in der Nachspielzeit noch die Rote Karte.

Tore: 0:1 (25.), 1:1 Altay (55.), 1:2 (75.).

Firtina: Wassmann; Aksoy, Yilmaz, Ogbonna, Arlat – Karaca, Al-Hakim, Basar (80. Kacar), Yagci (70. Korn), Kökluoglu (80. Gideroglu) – Altay.

Rote Karte: Karaca (90. Tätlichkeit).

